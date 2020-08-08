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08.08.2020 08:57
Рубрика: Власть

Противодиверсионные катера ТОФ защитили от "вторжения" Авачинскую бухту

Текст: Дина Непомнящая

Проникновение условного противника в Авачинскую бухту предотвратили военнослужащие отряда противодиверсионных сил и средств Войск и сил на Северо-востоке России в ходе учений по обеспечению безопасной стоянки кораблей.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Группы патрулирования контролировали территорию, чтобы не допустить вторжения туда разведывательно-диверсионных групп "врага".

Во время тренировки отрабатывались навыки гранатометания, был проведен осмотр винторулевых групп и корпусов кораблей.

"Также отработаны практические мероприятия по охране береговых объектов и пирсовых зон в районах базирования надводных кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота на Камчатке", - сообщил "РГ" начальник пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В учениях участвовали экипажи противодиверсионных катеров "Юнармеец Камчатки" и "Юнармеец Чукотки", быстроходных лодок "БЛ-680" и "БЛ-860" и группы боевых пловцов и патрулирования акватории.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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