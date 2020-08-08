СК Якутии проверит информацию о нападении стаи собак на ребенка

Проверку сообщения о нападении стаи собак на мальчика примерно семи лет в районе "Птицефабрика" города Якутска, опубликованной в местных средствах массовой информации, начали сотрудники городского следственного отдела.

В публикации говорится о том, что псы таскали ребенка по земле и прохожим пришлось его отбивать. Очевидцы также сообщили, что давно жаловались на то, что в районе бродят беспризорные собаки. Родители даже боятся гулять с детьми на детской площадке.

"Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут процессуальную оценку действию либо бездействию должностных лиц, отвечающих за мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных", - сообщили в пресс-службе СУ СК Якутии.