У вожатых Всероссийского детского центра в Приморье выявили COVID-19

После проведения первой летней смены во Всероссийском детском центре "Океан" в Приморском крае всех сотрудников обследовали на наличие коронавирусной инфекции. У некоторых их них анализы оказались положительными.

"У нескольких представителей студенческого сервисного отряда ВДЦ было выявлено бессимптомное течение COVID-19", - сообщили в пресс-службе центра.

Для того, чтобы обезопасить отдыхающих детей, руководство организации приняло решение перенести следующие смены на более поздний период. Несколько образовательных программ, которые должны были проходить с 8 по 28 августа сместятся на период с 20 по 31 августа.