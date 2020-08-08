В Чите на трехлетнего мальчика упал забор

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ) возбудили следственные органы СК по Забайкальскому краю после падения на трехлетнего мальчика калитки от забора.

Конструкцию соорудили из металических труб. И, упав на маленького ребенка, она сильно его травмировала. У малыша черепно-мозговая травма и другие повреждения. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В ходе расследования уголовного дела восстановят все обстоятельства случившегося.

"Будут допрошены родители ребенка, владелец дома с неисправной калиткой, назначены и проведены судебные экспертизы", - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Следователи также запросили медицинскую документацию и контролируют состояние пострадавшего.