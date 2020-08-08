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Рубрика: Происшествия

В Чите на трехлетнего мальчика упал забор

Текст: Дина Непомнящая

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ) возбудили следственные органы СК по Забайкальскому краю после падения на трехлетнего мальчика калитки от забора.

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Конструкцию соорудили из металических труб. И, упав на маленького ребенка, она сильно его травмировала. У малыша черепно-мозговая травма и другие повреждения. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В ходе расследования уголовного дела восстановят все обстоятельства случившегося.

"Будут допрошены родители ребенка, владелец дома с неисправной калиткой, назначены и проведены судебные экспертизы", - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Следователи также запросили медицинскую документацию и контролируют состояние пострадавшего.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита

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