В Хабаровском крае рухнул мост с молодоженами и их гостями

В поселке Чегдомын Хабаровского края рухнул мост, на котором проводили фотосессию молодожены. В воду упала пара новобрачных и несколько их гостей.

Врио губернатора региона Михаил Дегтярев узнал о происшествии и решил посетить Чегдомын, чтобы оперативно разобраться в ситуации.

"Проверю все на месте, проведаю молодоженов. Мост восстановим. Виновных накажем", - пообещал Дегтярев в своем Telegram-канале.

По информации главы края, ранее ремонт этого моста проводила местная администрации.

Очевидцы происшествия сообщили в социальных сетях, что с моста упали около десятка человек, в том числе дети. Всем удалось самостоятельно выбраться на берег.