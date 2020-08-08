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08.08.2020 07:43
Рубрика: Происшествия

Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавшей в Хабаровском крае яхты

Текст: Дина Непомнящая

На поиски парусной яхты "Барыня", пропавшей в Советско-Гаванском районе, вылетел сегодня утром из Хабаровска вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Судно потерялось еще 31 июля. Яхта двигалась из поселка Нельма в город Советская Гавань с тремя пассажирами на борту.

После поступления сигнала об исчезновении "Барыни" направиться на ее поиски сразу же специалисты не смогли из-за шторма. Вместо этого было проведено оповещение всех проходивших в районе судов.

Теперь метеоусловия наладились и стало возможно применение авиации. На место вылетели спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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