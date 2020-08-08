За сутки в России подтверждено 5212 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 691 2. Свердловская область 178 3. Московская область 161 4. Санкт-Петербург 155 5. Ставропольский край 137 6. Ростовская область 129 7. Красноярский край 128 8. Ханты-Мансийский АО 127 9. Иркутская область 119 10. Нижегородская область 117 11. Мурманская область 116 12. Краснодарский край 112 13. Омская область 105 14. Оренбургская область 101 15. Ульяновская область 100 16. Новосибирская область 99 17. Алтайский край 98 18. Хабаровский край 98 19. Воронежская область 97 20. Приморский край 97 21. Саратовская область 95 22. Волгоградская область 88 23. Ямало-Ненецкий АО 88 24. Челябинская область 87 25. Кемеровская область 86 26. Тюменская область 77 27. Архангельская область 70 28. Пермский край 68 29. Сахалинская область 65 30. Кировская область 60 31. Республика Коми 59 32. Республика Саха (Якутия) 57 33. Республика Калмыкия 55 34. Костромская область 53 35. Пензенская область 51 36. Томская область 51 37. Республика Дагестан 48 38. Белгородская область 45 39. Самарская область 43 40. Орловская область 38 41. Ярославская область 37 42. Астраханская область 34 43. Республика Башкортостан 34 44. Тульская область 33 45. Ленинградская область 31 46. Республика Татарстан 31 47. Республика Мордовия 30 48. Чувашская Республика 30 49. Курская область 29 50. Рязанская область 29 51. Республика Карелия 29 52. Республика Бурятия 29 53. Вологодская область 28 54. Тверская область 27 55. Удмуртская Республика 27 56. Ивановская область 26 57. Калужская область 26 58. Тамбовская область 26 59. Брянская область 25 60. Республика Адыгея 25 61. Республика Ингушетия 25 62. Владимирская область 24 63. Республика Тыва 24 64. Республика Крым 24 65. Курганская область 21 66. Республика Алтай 21 67. Смоленская область 20 68. Амурская область 20 69. Магаданская область 20 70. Псковская область 19 71. Республика Хакасия 18 72. Камчатский край 18 73. Липецкая область 17 74. Республика Марий Эл 15 75. Калининградская область 14 76. Новгородская область 14 77. Кабардино-Балкарская Республика 14 78. Забайкальский край 13 79. Карачаево-Черкесская Республика 10 80. Чеченская Республика 8 81. Республика Северная Осетия 7 82. Еврейская АО 4 83. Ненецкий автономный округ 3 84. г. Севастополь 3 85. Чукотский АО 1 Всего в России зарегистрировано 882 347 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Кабардино-Балкарская Республика 0,2% 2. Москва, Брянская область, Смоленская область, Забайкальский край 0,3% 3. Республика Тыва, Калужская область, Ивановская область, Новгородская область, Тамбовская область, Рязанская область, Тульская область, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Владимирская область, Липецкая область, Чеченская Республика 0,4% За сутки подтверждено 129 летальных случаев: Белгородская область 1 Владимирская область 3 Воронежская область 1 Московская область 2 Орловская область 1 Рязанская область 2 Смоленская область 2 Тамбовская область 1 Тверская область 3 Тульская область 4 Москва 14 Республика Карелия 1 Республика Коми 2 Архангельская область 12 Ленинградская область 5 Мурманская область 4 Псковская область 2 Санкт-Петербург 10 Краснодарский край 2 Астраханская область 1 Волгоградская область 1 Ростовская область 6 Республика Дагестан 2 Кабардино-Балкарская Республика 1 Чеченская Республика 1 Ставропольский край 2 Республика Башкортостан 1 Кировская область 2 Нижегородская область 2 Оренбургская область 3 Пензенская область 1 Самарская область 1 Саратовская область 1 Свердловская область 7 Ханты-Мансийский АО 2 Республика Хакасия 2 Алтайский край 4 Красноярский край 5 Кемеровская область 1 Новосибирская область 4 Омская область 3 Республика Саха (Якутия) 1 Забайкальский край 1 Хабаровский край 2 За весь период пандемии в России умерли 14 854 человека. За сутки выписано 6 615 выздоровевших: Белгородская область 8 Брянская область 24 Владимирская область 6 Воронежская область 179 Ивановская область 29 Калужская область 24 Костромская область 24 Курская область 51 Липецкая область 20 Московская область 191 Орловская область 56 Рязанская область 13 Смоленская область 43 Тамбовская область 46 Тверская область 13 Тульская область 38 Ярославская область 64 Москва 1278 Республика Карелия 30 Республика Коми 57 Архангельская область 38 Вологодская область 59 Калининградская область 6 Ленинградская область 18 Мурманская область 166 Новгородская область 25 Псковская область 31 Санкт-Петербург 83 Республика Адыгея 34 Республика Калмыкия 10 Республика Крым 31 Краснодарский край 89 Астраханская область 43 Волгоградская область 117 Ростовская область 142 Севастополь 6 Республика Дагестан 46 Республика Ингушетия 4 Кабардино-Балкарская Республика 19 Карачаево-Черкесская Республика 17 Республика Северная Осетия - Алания 16 Чеченская Республика 10 Ставропольский край 149 Республика Башкортостан 21 Республика Марий Эл 15 Республика Мордовия 15 Республика Татарстан 34 Удмуртская Республика 21 Республика Чувашия 65 Пермский край 48 Кировская область 12 Нижегородская область 292 Оренбургская область 128 Пензенская область 131 Самарская область 68 Саратовская область 86 Ульяновская область 73 Курганская область 50 Свердловская область 84 Тюменская область 103 Ханты-Мансийский АО 344 Ямало-Ненецкий автономный округ 268 Челябинская область 119 Республика Алтай 39 Республика Тыва 208 Республика Хакасия 12 Алтайский край 148 Красноярский край 38 Иркутская область 220 Кемеровская область 76 Новосибирская область 84 Омская область 92 Томская область 63 Республика Бурятия 54 Республика Саха (Якутия) 18 Забайкальский край 4 Камчатский край 11 Приморский край 50 Амурская область 28 Магаданская область 15 Хабаровский край 100 Сахалинская область 21 Еврейская автономная область 4 За весь период пандемии выписано из стационаров России - 690 207 человек.