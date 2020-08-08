За сутки в России подтверждено 5212 случаев COVID-19 в 85 регионах

1. Москва 691
2. Свердловская область 178
3. Московская область 161
4. Санкт-Петербург 155
5. Ставропольский край 137
6. Ростовская область 129
7. Красноярский край 128
8. Ханты-Мансийский АО 127
9. Иркутская область 119
10. Нижегородская область 117
11. Мурманская область 116
12. Краснодарский край 112
13. Омская область 105
14. Оренбургская область 101
15. Ульяновская область 100
16. Новосибирская область 99
17. Алтайский край 98
18. Хабаровский край 98
19. Воронежская область 97
20. Приморский край 97
21. Саратовская область 95
22. Волгоградская область 88
23. Ямало-Ненецкий АО 88
24. Челябинская область 87
25. Кемеровская область 86
26. Тюменская область 77
27. Архангельская область 70
28. Пермский край 68
29. Сахалинская область 65
30. Кировская область 60
31. Республика Коми 59
32. Республика Саха (Якутия) 57
33. Республика Калмыкия 55
34. Костромская область 53
35. Пензенская область 51
36. Томская область 51
37. Республика Дагестан 48
38. Белгородская область 45
39. Самарская область 43
40. Орловская область 38
41. Ярославская область 37
42. Астраханская область 34
43. Республика Башкортостан 34
44. Тульская область 33
45. Ленинградская область 31
46. Республика Татарстан 31
47. Республика Мордовия 30
48. Чувашская Республика 30
49. Курская область 29
50. Рязанская область 29
51. Республика Карелия 29
52. Республика Бурятия 29
53. Вологодская область 28
54. Тверская область 27
55. Удмуртская Республика 27
56. Ивановская область 26
57. Калужская область 26
58. Тамбовская область 26
59. Брянская область 25
60. Республика Адыгея 25
61. Республика Ингушетия 25
62. Владимирская область 24
63. Республика Тыва 24
64. Республика Крым 24
65. Курганская область 21
66. Республика Алтай 21
67. Смоленская область 20
68. Амурская область 20
69. Магаданская область 20
70. Псковская область 19
71. Республика Хакасия 18
72. Камчатский край 18
73. Липецкая область 17
74. Республика Марий Эл 15
75. Калининградская область 14
76. Новгородская область 14
77. Кабардино-Балкарская Республика 14
78. Забайкальский край 13
79. Карачаево-Черкесская Республика 10
80. Чеченская Республика 8
81. Республика Северная Осетия 7
82. Еврейская АО 4
83. Ненецкий автономный округ 3
84. г. Севастополь 3
85. Чукотский АО 1
Всего в России зарегистрировано 882 347 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
1. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Кабардино-Балкарская Республика 0,2%
2. Москва, Брянская область, Смоленская область, Забайкальский край 0,3%
3. Республика Тыва, Калужская область, Ивановская область, Новгородская область, Тамбовская область, Рязанская область, Тульская область, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Владимирская область, Липецкая область, Чеченская Республика 0,4%
Белгородская область 1
Владимирская область 3
Воронежская область 1
Московская область 2
Орловская область 1
Рязанская область 2
Смоленская область 2
Тамбовская область 1
Тверская область 3
Тульская область 4
Москва 14
Республика Карелия 1
Республика Коми 2
Архангельская область 12
Ленинградская область 5
Мурманская область 4
Псковская область 2
Санкт-Петербург 10
Краснодарский край 2
Астраханская область 1
Волгоградская область 1
Ростовская область 6
Республика Дагестан 2
Кабардино-Балкарская Республика 1
Чеченская Республика 1
Ставропольский край 2
Республика Башкортостан 1
Кировская область 2
Нижегородская область 2
Оренбургская область 3
Пензенская область 1
Самарская область 1
Саратовская область 1
Свердловская область 7
Ханты-Мансийский АО 2
Республика Хакасия 2
Алтайский край 4
Красноярский край 5
Кемеровская область 1
Новосибирская область 4
Омская область 3
Республика Саха (Якутия) 1
Забайкальский край 1
Хабаровский край 2
За весь период пандемии в России умерли 14 854 человека.
Белгородская область 8
Брянская область 24
Владимирская область 6
Воронежская область 179
Ивановская область 29
Калужская область 24
Костромская область 24
Курская область 51
Липецкая область 20
Московская область 191
Орловская область 56
Рязанская область 13
Смоленская область 43
Тамбовская область 46
Тверская область 13
Тульская область 38
Ярославская область 64
Москва 1278
Республика Карелия 30
Республика Коми 57
Архангельская область 38
Вологодская область 59
Калининградская область 6
Ленинградская область 18
Мурманская область 166
Новгородская область 25
Псковская область 31
Санкт-Петербург 83
Республика Адыгея 34
Республика Калмыкия 10
Республика Крым 31
Краснодарский край 89
Астраханская область 43
Волгоградская область 117
Ростовская область 142
Севастополь 6
Республика Дагестан 46
Республика Ингушетия 4
Кабардино-Балкарская Республика 19
Карачаево-Черкесская Республика 17
Республика Северная Осетия - Алания 16
Чеченская Республика 10
Ставропольский край 149
Республика Башкортостан 21
Республика Марий Эл 15
Республика Мордовия 15
Республика Татарстан 34
Удмуртская Республика 21
Республика Чувашия 65
Пермский край 48
Кировская область 12
Нижегородская область 292
Оренбургская область 128
Пензенская область 131
Самарская область 68
Саратовская область 86
Ульяновская область 73
Курганская область 50
Свердловская область 84
Тюменская область 103
Ханты-Мансийский АО 344
Ямало-Ненецкий автономный округ 268
Челябинская область 119
Республика Алтай 39
Республика Тыва 208
Республика Хакасия 12
Алтайский край 148
Красноярский край 38
Иркутская область 220
Кемеровская область 76
Новосибирская область 84
Омская область 92
Томская область 63
Республика Бурятия 54
Республика Саха (Якутия) 18
Забайкальский край 4
Камчатский край 11
Приморский край 50
Амурская область 28
Магаданская область 15
Хабаровский край 100
Сахалинская область 21
Еврейская автономная область 4
За весь период пандемии выписано из стационаров России - 690 207 человек.