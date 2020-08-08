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08.08.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5212 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:

1. Москва 691

2. Свердловская область 178

3. Московская область 161

4. Санкт-Петербург 155

5. Ставропольский край 137

6. Ростовская область 129

7. Красноярский край 128

8. Ханты-Мансийский АО 127

9. Иркутская область 119

10. Нижегородская область 117

11. Мурманская область 116

12. Краснодарский край 112

13. Омская область 105

14. Оренбургская область 101

15. Ульяновская область 100

16. Новосибирская область 99

17. Алтайский край 98

18. Хабаровский край 98

19. Воронежская область 97

20. Приморский край 97

21. Саратовская область 95

22. Волгоградская область 88

23. Ямало-Ненецкий АО 88

24. Челябинская область 87

25. Кемеровская область 86

26. Тюменская область 77

27. Архангельская область 70

28. Пермский край 68

29. Сахалинская область 65

30. Кировская область 60

31. Республика Коми 59

32. Республика Саха (Якутия) 57

33. Республика Калмыкия 55

34. Костромская область 53

35. Пензенская область 51

36. Томская область 51

37. Республика Дагестан 48

38. Белгородская область 45

39. Самарская область 43

40. Орловская область 38

41. Ярославская область 37

42. Астраханская область 34

43. Республика Башкортостан 34

44. Тульская область 33

45. Ленинградская область 31

46. Республика Татарстан 31

47. Республика Мордовия 30

48. Чувашская Республика 30

49. Курская область 29

50. Рязанская область 29

51. Республика Карелия 29

52. Республика Бурятия 29

53. Вологодская область 28

54. Тверская область 27

55. Удмуртская Республика 27

56. Ивановская область 26

57. Калужская область 26

58. Тамбовская область 26

59. Брянская область 25

60. Республика Адыгея 25

61. Республика Ингушетия 25

62. Владимирская область 24

63. Республика Тыва 24

64. Республика Крым 24

65. Курганская область 21

66. Республика Алтай 21

67. Смоленская область 20

68. Амурская область 20

69. Магаданская область 20

70. Псковская область 19

71. Республика Хакасия 18

72. Камчатский край 18

73. Липецкая область 17

74. Республика Марий Эл 15

75. Калининградская область 14

76. Новгородская область 14

77. Кабардино-Балкарская Республика 14

78. Забайкальский край 13

79. Карачаево-Черкесская Республика 10

80. Чеченская Республика 8

81. Республика Северная Осетия 7

82. Еврейская АО 4

83. Ненецкий автономный округ 3

84. г. Севастополь 3

85. Чукотский АО 1

Всего в России зарегистрировано 882 347 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Кабардино-Балкарская Республика 0,2%

2. Москва, Брянская область, Смоленская область, Забайкальский край 0,3%

3. Республика Тыва, Калужская область, Ивановская область, Новгородская область, Тамбовская область, Рязанская область, Тульская область, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Владимирская область, Липецкая область, Чеченская Республика 0,4%

За сутки подтверждено 129 летальных случаев:

Белгородская область 1

Владимирская область 3

Воронежская область 1

Московская область 2

Орловская область 1

Рязанская область 2

Смоленская область 2

Тамбовская область 1

Тверская область 3

Тульская область 4

Москва 14

Республика Карелия 1

Республика Коми 2

Архангельская область 12

Ленинградская область 5

Мурманская область 4

Псковская область 2

Санкт-Петербург 10

Краснодарский край 2

Астраханская область 1

Волгоградская область 1

Ростовская область 6

Республика Дагестан 2

Кабардино-Балкарская Республика 1

Чеченская Республика 1

Ставропольский край 2

Республика Башкортостан 1

Кировская область 2

Нижегородская область 2

Оренбургская область 3

Пензенская область 1

Самарская область 1

Саратовская область 1

Свердловская область 7

Ханты-Мансийский АО 2

Республика Хакасия 2

Алтайский край 4

Красноярский край 5

Кемеровская область 1

Новосибирская область 4

Омская область 3

Республика Саха (Якутия) 1

Забайкальский край 1

Хабаровский край 2

За весь период пандемии в России умерли 14 854 человека.

За сутки выписано 6 615 выздоровевших:

Белгородская область 8

Брянская область 24

Владимирская область 6

Воронежская область 179

Ивановская область 29

Калужская область 24

Костромская область 24

Курская область 51

Липецкая область 20

Московская область 191

Орловская область 56

Рязанская область 13

Смоленская область 43

Тамбовская область 46

Тверская область 13

Тульская область 38

Ярославская область 64

Москва 1278

Республика Карелия 30

Республика Коми 57

Архангельская область 38

Вологодская область 59

Калининградская область 6

Ленинградская область 18

Мурманская область 166

Новгородская область 25

Псковская область 31

Санкт-Петербург 83

Республика Адыгея 34

Республика Калмыкия 10

Республика Крым 31

Краснодарский край 89

Астраханская область 43

Волгоградская область 117

Ростовская область 142

Севастополь 6

Республика Дагестан 46

Республика Ингушетия 4

Кабардино-Балкарская Республика 19

Карачаево-Черкесская Республика 17

Республика Северная Осетия - Алания 16

Чеченская Республика 10

Ставропольский край 149

Республика Башкортостан 21

Республика Марий Эл 15

Республика Мордовия 15

Республика Татарстан 34

Удмуртская Республика 21

Республика Чувашия 65

Пермский край 48

Кировская область 12

Нижегородская область 292

Оренбургская область 128

Пензенская область 131

Самарская область 68

Саратовская область 86

Ульяновская область 73

Курганская область 50

Свердловская область 84

Тюменская область 103

Ханты-Мансийский АО 344

Ямало-Ненецкий автономный округ 268

Челябинская область 119

Республика Алтай 39

Республика Тыва 208

Республика Хакасия 12

Алтайский край 148

Красноярский край 38

Иркутская область 220

Кемеровская область 76

Новосибирская область 84

Омская область 92

Томская область 63

Республика Бурятия 54

Республика Саха (Якутия) 18

Забайкальский край 4

Камчатский край 11

Приморский край 50

Амурская область 28

Магаданская область 15

Хабаровский край 100

Сахалинская область 21

Еврейская автономная область 4

За весь период пандемии выписано из стационаров России - 690 207 человек.

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