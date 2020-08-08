Под Самарой два человека погибли в ДТП с участием полицейского

В Волжском районе Самарской области произошла авария с участием двух легковушек и грузовика. В результате столкновения погибли два человека, еще пятеро пострадали, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло накануне вечером на 54 километре дороги Самара-Большая Черниговка. По предварительной информации, водитель Datsun нарушил безопасную дистанцию и врезался во впередиидущий Hyundai. В результате иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Volvo FH.

Водитель и пассажир Hyundai скончались на месте аварии. Еще пять человек, среди которых трое детей из Hyundai и два человека из Datsun, пострадали. Они получили травмы различной степени тяжести.

Установлено, что за рулем автомобиля Datsun, который спровоцировал ДТП, находился сотрудник ОВД одного из областных подразделений. Полицейский был в отпуске и ехал на личной машине.

По данному факту глава самарской полиции Александр Винников поручил провести служебную проверку. По ее результатам данный сотрудник будет уволен и понесет законное наказание. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по стать 264 УК РФ.