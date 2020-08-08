В Нижегородской области мужчина утонул в яме с отходами птицефабрики

В Нижегородской области 73-летний мужчина утонул в яме с жидкими отходами птицефабрики. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Трагедия произошла 2 августа в Павловском районе. Пенсионер на тракторе ехал около деревни Долгово и провалился в отстойную иловую яму с жидкими отходами, которая принадлежит и находится на земельном участке птицефабрики "Павловская". Мужчина погиб на месте от удушья этими отходами.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Сейчас следователи выясняют все подробности и обстоятельства трагедии.