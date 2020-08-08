В Самаре ликвидировали открытое горение на пожаре, охватившем 10 домов

В Железнодорожном районе Самары ликвидировали открытое горение на месте пожара, который охватил 10 жилых домов на площади 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Напомним, возгорание вспыхнуло в ночь на субботу. Пожар начался в жилом доме на площади 250 "квадратов". Позже огонь перекинулся на соседние частные дома, ЧП присвоили третий ранг сложности. В результате стремительного распространения пожаром были охвачены 10 домов на площади 1300 квадратных метров.

Тушение возгорания осложняли газовые баллоны, которые находились в объятых пламенем постройках. По информации РИА Новости, в один момент произошел взрыв баллона, который перелетел через несколько домов, образовав впоследствии еще один очаг возгорания. Всего с места ЧП пожарные вытащили 32 баллона.

Как уточнили в МЧС, никто не пострадал. Эвакуация жильцов не проводилась. По предварительным данным экстренного ведомства, причина пожара - неполадки в работе электропроводки в одном из частных домов.

В 10:26 по местному времени удалось ликвидировать открытое горение. Всего в ликвидации пожара принимают участие 163 человек и 58 единиц спецтехники.