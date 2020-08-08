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08.08.2020 11:11
Рубрика: Происшествия

В Уфе сильный ливень повалил деревья и оставил без света жилые дома

Текст: Гульназ Данилова

В Уфе устраняют последствия сильного ливня, обрушившегося на город вечером 7 августа.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Мощные потоки воды затопили улицы в считанные минуты. Очевидцы выкладывали в соцсети фотографии и видеоролики, где видно, как люди идут по колено в воде. Ливневые стоки не справлялись с таким напором, к тому же их забили листва и ветки, срываемые ливнем с деревьев.

Как сообщили в городской администрации, коммунальные службы выехали на очистку ливневки сразу же по окончании грозы. Было привлечено 200 единиц техники.

По оперативной информации управления гражданской защиты администрации Уфы, зафиксировано 28 случаев падения деревьев. В результате повреждены автомобили, линии электропередачи, в том числе наружного освещения. Без света остались потребители 15 жилых многоквартирных домов и свыше 100 домов частного сектора. При падении дерева получили травмы два молодых человека. Их госпитализировали.

- Поврежденные участки сетей электроснабжения были восстановлены аварийными бригадами ночью, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Коммунальные службы и аварийные бригады продолжают устранять последствия непогоды. Распиливают и вывозят деревья, проверяют состояние кровли зданий.

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