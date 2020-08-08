Четыре человека погибли в ДТП в Новосибирской области

Сегодня в Новосибирской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, четыре человека погибли. Авария произошла на дороге между рабочим поселком Озерное и городом Купино.

Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, авария произошла в 11 часов по местному времени. По предварительным данным, грузовик Hino Ranger выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mazda Premacy. В легковушке погибли мужчина и женщина, а также шестилетний ребенок. Позже в больнице также скончался 59-летний водитель Mazda.

В результате столкновения также пострадали 12-летняя девочка и женщина 1962 года рождения, ехавшие в легковом автомобиле. Они госпитализированы с различными травмами.

На месте ДТП работают автоинспекторы, следственно-оперативная группа. Туда же выехало руководство областной Госавтоинспекции.