В МЧС поздравили спасенного при пожаре кота Гидранта

Необычное и вместе с тем трогательное сообщение разметила на официальном сайте МЧС России пресс-служба ведомства.

8 августа, в международный день кошек, живущий в новосибирской пожарной части №111 кот по кличке Гидрант получил поздравления и разные угощения от своих хозяев. Поздравления он, конечно, вряд ли понял, а вот лакомства оценил.

1 октября 2018 года его спасли во время сильного пожара складских помещений на заводе по производству пластиковых труб в населенном пункте Мочище Новосибирской области. Два года назад Гидрант, на тот момент совсем еще крохотный котенок, надышался дымом и мог погибнуть.

- Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, а также неравнодушному отношению к животным - кот был чудом спасен. Его отпоили водой и оставили жить при части, - сообщили в пресс-службе МЧС России. - Теперь спасенный питомец ежедневно встречает и провожает пожарные расчеты, охраняет ближайшую территорию пожарного поста от мышей, а также помогает в период нелегкой службы снять стресс, провести психологическую разрядку, создает уют.