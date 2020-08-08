В МЧС поздравили спасенного при пожаре кота Гидранта

Новости

Число новых случаев COVID-19 в Москве в августе на 66% меньше, чем за первую неделю июня 15:03
Lada 4x4 или Lada Niva: какая "Нива" лучше? 14:30
Ученый: Осенью болеть COVID-19 начнут те, кто соблюдал самоизоляцию 14:25
Более 60 человек числятся пропавшими без вести в Ливане 14:14
В Троице-Сергиевой Лавре скончался архимандрит Герман 13:55
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой 13:51
Турция поможет в устранении последствий взрыва в Бейруте 13:29
Опубликован рейтинг самых популярных российских онлайн-сериалов 12:58
США продавливают реформу ВОЗ, несмотря на решение выйти из организации 12:47
В Венесуэле двум американцам дали по 20 лет тюрьмы 12:45
Почти 40 человек стали жертвами проливных дождей в Южной Корее 12:31
В Самаре ликвидировали открытое горение на пожаре, охватившем 10 домов 12:26
Военные провели стрельбы из комплекса ПВО "Панцирь-СА" в Арктике 12:22
Во Франции предложили запретить безлимитную связь и интернет 12:17
МИД РФ разъяснил правила въезда туристов в Египет 11:59
Глава Кубани выразил соболезнования после смерти митрополита Исидора 11:59
Предсказавший победу Трампа на прошлых выборах профессор сделал прогноз 11:50
СК проверит обстоятельства гибели вице-президента гильдии продюсеров 11:24
Митрополит Кубани скончался от осложнений после коронавируса 11:00
СК возбудил дело о реабилитации нацизма против жителя Воронежа 10:38
Еще 1278 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:12
Чендлер нокаутировал Хендерсона в первом раунде на турнире Bellator 09:58
Противодиверсионные катера ТОФ защитили от "вторжения" Авачинскую бухту 08:57
Роналду впервые за 10 лет не сыграет в 1/4 Лиги чемпионов 08:55
Главный тренер ЦСКА сдал положительный тест на коронавирус 08:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
08.08.2020 15:06
Рубрика: Общество

В МЧС поздравили спасенного при пожаре кота Гидранта

Текст: Тимофей Борисов
Фото: Официальный сайт МЧС РФ Фото: Официальный сайт МЧС РФ
Фото: Официальный сайт МЧС РФ

Необычное и вместе с тем трогательное сообщение разметила на официальном сайте МЧС России пресс-служба ведомства.

Фото: Istock
В Японии кошку наградили за спасение утопающего

8 августа, в международный день кошек, живущий в новосибирской пожарной части №111 кот по кличке Гидрант получил поздравления и разные угощения от своих хозяев. Поздравления он, конечно, вряд ли понял, а вот лакомства оценил.

1 октября 2018 года его спасли во время сильного пожара складских помещений на заводе по производству пластиковых труб в населенном пункте Мочище Новосибирской области. Два года назад Гидрант, на тот момент совсем еще крохотный котенок, надышался дымом и мог погибнуть.

- Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, а также неравнодушному отношению к животным - кот был чудом спасен. Его отпоили водой и оставили жить при части, - сообщили в пресс-службе МЧС России. - Теперь спасенный питомец ежедневно встречает и провожает пожарные расчеты, охраняет ближайшую территорию пожарного поста от мышей, а также помогает в период нелегкой службы снять стресс, провести психологическую разрядку, создает уют.

В регионах Общество Природа Правительство МЧС Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
Медведев объяснил решение защитить в 2008 году Абхазию и Южную Осетию
Академик Гинцбург сообщил о действенном способе лечения COVID-19
Турция поможет в устранении последствий взрыва в Бейруте
Предсказавший победу Трампа на прошлых выборах профессор сделал прогноз
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше