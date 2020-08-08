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08.08.2020 14:01
Рубрика: Общество

На Ставрополье нашли древнее поселение возрастом 3,5 тысячи лет

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Пресс-служба администрации Кисловодска Фото: Пресс-служба администрации Кисловодска
Фото: Пресс-служба администрации Кисловодска

На территории Кавказских Минеральных Вод недалеко от города-курорта Кисловодска археологи обнаружили следы древних поселений. Как сообщили в администрации города, памятники прошлого нашли возле Боргустанского хребта.

Фото: пресс-служба Новгородского музея-заповедника
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- На склонах Боргустанского хребта находилась древняя крепость, а у подножья - несколько поселений. Одному - 3,5 тысячи лет, принадлежит кобанской культуре, другому - чуть менее 2 тысяч лет, оно аланское, - говорится в сообщении администрации.

Как рассказал археолог Владимир Руденко, сейчас ученые исследуют "обитаемое пространство" - так называют территорию вне границ найденных поселений, которая все же активно использовалась древними людьми. На большой площади вокруг мест поселения археологи находят керамику, орудия труда, останки домашних животных.

По словам ученых, в Кисловодске и его окрестностях находятся свыше 500 археологических памятников, самые древние из которых относятся к 5 тысячелетию до нашей эры.

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