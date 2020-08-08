На Ставрополье нашли древнее поселение возрастом 3,5 тысячи лет

На территории Кавказских Минеральных Вод недалеко от города-курорта Кисловодска археологи обнаружили следы древних поселений. Как сообщили в администрации города, памятники прошлого нашли возле Боргустанского хребта.

- На склонах Боргустанского хребта находилась древняя крепость, а у подножья - несколько поселений. Одному - 3,5 тысячи лет, принадлежит кобанской культуре, другому - чуть менее 2 тысяч лет, оно аланское, - говорится в сообщении администрации.

Как рассказал археолог Владимир Руденко, сейчас ученые исследуют "обитаемое пространство" - так называют территорию вне границ найденных поселений, которая все же активно использовалась древними людьми. На большой площади вокруг мест поселения археологи находят керамику, орудия труда, останки домашних животных.

По словам ученых, в Кисловодске и его окрестностях находятся свыше 500 археологических памятников, самые древние из которых относятся к 5 тысячелетию до нашей эры.