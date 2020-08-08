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08.08.2020 15:44
Рубрика: Происшествия

Спортклуб "Кушт" опроверг причастность своего спортсмена к боевикам

Текст: Алена Ларина (Магас)

В Ингушетии спортивный клуб "Кушт" заявил о непричастности своего спортсмена к уничтоженным в ночь на пятницу в республике боевикам. Заявление об этом организация разместила в соцсетях.

Фото: Анатолий Медведь/ТАСС
В Ингушетии после нападения боевиков возбуждено уголовное дело

Речь идет о борце вольного стиля, чемпионе Азии Муслиме Евлоеве. Как ранее сообщили спецслужбы, в минувший четверг примерно в половине одиннадцатого вечера в Назрани и селе Сагопши Ингушетии был введен режим контртеррористической операции.

Силовики окружили частные домовладения, где по оперативным данным скрывались вооруженные бандиты, планировавшие осуществить в регионе теракты. Сдаться они не захотели.

В результате завязавшейся перестрелки два члена НВФ были уничтожены, один задержан. Расследуется уголовное дело.

Впоследствии РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что один из уничтоженных боевиков ранее был известным спортсменом-борцом. А теперь спортивный клуб "Кушт" выступил с заявлением, что его воспитанник Муслим Евлоев не имеет к случившемуся никакого отношения.

- СМИ распространили новость о том, что вчера в ходе спецоперации в Назрани был убит наш борец вольного стиля Муслим Евлоев. Хотелось бы пояснить, что данная информация не соответствует действительности, среди убитых вчера Муслима Евлоева не было, - сообщает спортклуб в Instagram.

Евлоев жив и не задержан. В тоже время в сообщении говорится, что спортсмен сейчас не в республике.

В регионах Происшествия Терроризм Спорт Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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