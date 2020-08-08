Троих жителей Дагестана задержали за похищение невесты

В Дагестане сотрудники правоохранительных структур задержали троих жителей республики, подозреваемых в похищении девушки в качестве невесты одного из них. Об этом сообщает региональное управление СК России.

22-летнюю девушку похитили в селении Газардкам. Похитители, проживающие в Магарамкентском районе, приехали к ней домой и, насильно посадив в свою машину, отвезли в Дербент.

Там они около суток удерживали девушку в квартире, требуя, по версии следствия, от нее согласия выйти замуж за одного из них. Все это время ее родственники не знали, где она находится.

Домой ее вернули полицейские, а горе-жених и его приятели были задержаны. Теперь в отношении них заведено уголовное дело за похищение человека группой лиц по предварительному сговору.