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08.08.2020 21:07
Рубрика: Происшествия

Троих жителей Дагестана задержали за похищение невесты

Текст: Алена Ларина (Махачкала)

В Дагестане сотрудники правоохранительных структур задержали троих жителей республики, подозреваемых в похищении девушки в качестве невесты одного из них. Об этом сообщает региональное управление СК России.

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22-летнюю девушку похитили в селении Газардкам. Похитители, проживающие в Магарамкентском районе, приехали к ней домой и, насильно посадив в свою машину, отвезли в Дербент.

Там они около суток удерживали девушку в квартире, требуя, по версии следствия, от нее согласия выйти замуж за одного из них. Все это время ее родственники не знали, где она находится.

Домой ее вернули полицейские, а горе-жених и его приятели были задержаны. Теперь в отношении них заведено уголовное дело за похищение человека группой лиц по предварительному сговору.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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