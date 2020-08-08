В Чечне двое детей установили мировые рекорды по отжиманиям и прессу

Два десятилетних ребенка в Грозном сегодня установили мировые рекорды, которые зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислава Кононенко. Арби Якубов выполнил наибольшее количество отжиманий на брусьях за один подход в мире, а Магомед Дукуев установил рекорд по количеству подъемов туловища за два часа. Оба достижения выполнили в студии ЧГТРК "Грозный".

- В Грозном Арби Якубов Якубов установил мировой рекорд, совершив 551 отжимание на брусьях, а Магомед Дукуев сделал 2780 повторений на пресс, - сообщили в пресс-службе Минспорта Чечни.

Оба рекорда приурочили ко Дню физкультуры и спорта, который отмечается 8 августа. Ровно год назад Арби Якубов из села Герзель-юрт Гудермесского района уже установил другой рекорд - он отжался от пола 4874 за один подход.