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08.08.2020 21:24
Рубрика: Спорт

В Чечне двое детей установили мировые рекорды по отжиманиям и прессу

Текст: Михаил Сухарев

Два десятилетних ребенка в Грозном сегодня установили мировые рекорды, которые зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислава Кононенко. Арби Якубов выполнил наибольшее количество отжиманий на брусьях за один подход в мире, а Магомед Дукуев установил рекорд по количеству подъемов туловища за два часа. Оба достижения выполнили в студии ЧГТРК "Грозный".

Фото: Из личного архива Антона Шиловского
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- В Грозном Арби Якубов Якубов установил мировой рекорд, совершив 551 отжимание на брусьях, а Магомед Дукуев сделал 2780 повторений на пресс, - сообщили в пресс-службе Минспорта Чечни.

Оба рекорда приурочили ко Дню физкультуры и спорта, который отмечается 8 августа. Ровно год назад Арби Якубов из села Герзель-юрт Гудермесского района уже установил другой рекорд - он отжался от пола 4874 за один подход.

В регионах Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика

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