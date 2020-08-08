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08.08.2020 16:42
Рубрика: Общество

Из глубин Финского залива подняты 200-летние бутылки для джина

Текст: Николай Грищенко

Дайверы из Центра подводных исследований РГО подняли со дна Финского залива стеклянные бутылки XVIII столетия. Артефакты находились на борту голландского торгового судна, лежащего на глубине 50 метров.

Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости
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Затонувший парусник был найден два года назад. Корабль, который предположительно следовал в Санкт-Петербург, лежит на боку без мачты и брашпиля, но с грузом из сотен стеклянных бутылок. В результате ему было дано неофициальное название "Бутылочник".

Детальные исследования затонувшего корабля начались в августе. Водолазы подняли массу стеклянных бутылок - фабричных и ручной работы XVIII столетия.

- Но что именно было в бутылочках, сказать трудно, потому что сейчас там уже протухшая субстанция. В нескольких бутылочках чувствуется запах хвои, эвкалипта, - рассказывает подводный археолог и реставратор Роман Прохоров.

На нескольких видах бутылок обнаружили клеймо с маркировкой напитка, в частности, джина. Поднятые из глубины залива артефакты планируется передать в коллекцию Эрмитажа.

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