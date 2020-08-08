Из глубин Финского залива подняты 200-летние бутылки для джина

Дайверы из Центра подводных исследований РГО подняли со дна Финского залива стеклянные бутылки XVIII столетия. Артефакты находились на борту голландского торгового судна, лежащего на глубине 50 метров.

Затонувший парусник был найден два года назад. Корабль, который предположительно следовал в Санкт-Петербург, лежит на боку без мачты и брашпиля, но с грузом из сотен стеклянных бутылок. В результате ему было дано неофициальное название "Бутылочник".

Детальные исследования затонувшего корабля начались в августе. Водолазы подняли массу стеклянных бутылок - фабричных и ручной работы XVIII столетия.

- Но что именно было в бутылочках, сказать трудно, потому что сейчас там уже протухшая субстанция. В нескольких бутылочках чувствуется запах хвои, эвкалипта, - рассказывает подводный археолог и реставратор Роман Прохоров.

На нескольких видах бутылок обнаружили клеймо с маркировкой напитка, в частности, джина. Поднятые из глубины залива артефакты планируется передать в коллекцию Эрмитажа.