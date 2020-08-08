На Валааме открыли часовню в память о духовной миссии в Аляске

Новости

Из глубин Финского залива подняты 200-летние бутылки для джина 16:42
В МИД назвали провокацией третьей стороны задержание россиян в Беларуси 16:33
Умер знаменитый британский музыкант Уэйн Фонтана 16:26
Баста и Zivert показали видео первого совместного сингла "неболей" 16:22
Официально: Джаред Лето сыграет Энди Уорхола 15:50
Что и на каком пробеге проверять и менять в автомобиле 15:37
Китайские медики призвали не паниковать из-за нового вируса 15:29
Число новых случаев COVID-19 в Москве в августе на 66% меньше, чем за первую неделю июня 15:03
Lada 4x4 или Lada Niva: какая "Нива" лучше? 14:30
Ученый: Осенью болеть COVID-19 начнут те, кто соблюдал самоизоляцию 14:25
Более 60 человек числятся пропавшими без вести в Ливане 14:14
В Троице-Сергиевой Лавре скончался архимандрит Герман 13:55
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой 13:51
Турция поможет в устранении последствий взрыва в Бейруте 13:29
Опубликован рейтинг самых популярных российских онлайн-сериалов 12:58
США продавливают реформу ВОЗ, несмотря на решение выйти из организации 12:47
В Венесуэле двум американцам дали по 20 лет тюрьмы 12:45
Почти 40 человек стали жертвами проливных дождей в Южной Корее 12:31
В Самаре ликвидировали открытое горение на пожаре, охватившем 10 домов 12:26
Военные провели стрельбы из комплекса ПВО "Панцирь-СА" в Арктике 12:22
Во Франции предложили запретить безлимитную связь и интернет 12:17
МИД РФ разъяснил правила въезда туристов в Египет 11:59
Глава Кубани выразил соболезнования после смерти митрополита Исидора 11:59
Предсказавший победу Трампа на прошлых выборах профессор сделал прогноз 11:50
СК проверит обстоятельства гибели вице-президента гильдии продюсеров 11:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
08.08.2020 16:08
Рубрика: Общество

На Валааме открыли часовню в память о духовной миссии в Аляске

Текст: Татьяна Тюменева
Часовня будет освящена 9 августа - 50 лет спустя после канонизации Германа Аляскинского. Фото: Татьяна Тюменева/РГ Часовня будет освящена 9 августа - 50 лет спустя после канонизации Германа Аляскинского. Фото: Татьяна Тюменева/РГ
Часовня будет освящена 9 августа - 50 лет спустя после канонизации Германа Аляскинского. Фото: Татьяна Тюменева/РГ

На карте Валаама в Карелии появился новый объект - часовня во имя преподобного Германа Аляскинского, простого монаха, ставшего главой православной духовной миссии на Аляске в конце XVIII века.

Как сообщили в Валаамской обители, именно эта миссия положила начало распространению православия в Америке. 9 августа, в 50-летнюю годовщину канонизации Германа Аляскинского, часовня будет освящена.

Фото: "РГ"
В Воронежской области открыли сезон экскурсий по заповедным местам

Духовная миссия, в которую входили иноки из Валаамской обители, была создана в 1793 году и получила название Кадьякской (с центром на острове Кадьяк). Герман (в миру Егор Попов) тогда был простым монахом, им же он оставался и на Аляске, когда фактически стал главой миссии. Он отклонял предложения по посвящению в сан иеромонаха, а затем архиепископа, говоря: "Я - нижайший слуга здешних народов и нянька".

Герман быстро снискал уважение и любовь местного населения - алеутов. Особенно его любили дети. Герман учил не только вере, но и бытовым навыкам, в частности - огородничеству. А когда в 1819 году на Аляске началась тяжелая эпидемия гриппа, Герман постоянно посещал больных, помогал им.

Сейчас на Аляске порядка 90 православных приходов. Во многих поселениях до 100 процентов населения - православные.

- Я не почувствовал себя в другой стране, ощущения были - словно в духовном плане я по-прежнему нахожусь в России. Местное население Аляски оказалось очень восприимчивым к православию, и эту веру они сохранили, - подчеркнул один из нынешних насельников Валаамской обители иеродиакон Герман, побывавший на Аляске.

В регионах Общество Общество Религия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
Медведев объяснил решение защитить в 2008 году Абхазию и Южную Осетию
Академик Гинцбург сообщил о действенном способе лечения COVID-19
Турция поможет в устранении последствий взрыва в Бейруте
Предсказавший победу Трампа на прошлых выборах профессор сделал прогноз
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше