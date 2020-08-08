На Валааме открыли часовню в память о духовной миссии в Аляске

На карте Валаама в Карелии появился новый объект - часовня во имя преподобного Германа Аляскинского, простого монаха, ставшего главой православной духовной миссии на Аляске в конце XVIII века.

Как сообщили в Валаамской обители, именно эта миссия положила начало распространению православия в Америке. 9 августа, в 50-летнюю годовщину канонизации Германа Аляскинского, часовня будет освящена.

Духовная миссия, в которую входили иноки из Валаамской обители, была создана в 1793 году и получила название Кадьякской (с центром на острове Кадьяк). Герман (в миру Егор Попов) тогда был простым монахом, им же он оставался и на Аляске, когда фактически стал главой миссии. Он отклонял предложения по посвящению в сан иеромонаха, а затем архиепископа, говоря: "Я - нижайший слуга здешних народов и нянька".

Герман быстро снискал уважение и любовь местного населения - алеутов. Особенно его любили дети. Герман учил не только вере, но и бытовым навыкам, в частности - огородничеству. А когда в 1819 году на Аляске началась тяжелая эпидемия гриппа, Герман постоянно посещал больных, помогал им.

Сейчас на Аляске порядка 90 православных приходов. Во многих поселениях до 100 процентов населения - православные.

- Я не почувствовал себя в другой стране, ощущения были - словно в духовном плане я по-прежнему нахожусь в России. Местное население Аляски оказалось очень восприимчивым к православию, и эту веру они сохранили, - подчеркнул один из нынешних насельников Валаамской обители иеродиакон Герман, побывавший на Аляске.