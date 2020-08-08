В Кронштадте открылся первый в России парк, посвященный ВМФ

В Кронштадте открылся музейно-исторический парк "Остров фортов". Его создатели утверждают, что это первый в России парк, посвященный военно-морскому флоту.

Как сообщается на сайте проекта, в парке смогут интересно и полезно отдохнуть как жители Кронштадта, так и гости города. "Остров фортов" состоит из тематических площадок с информацией о более чем трехсотлетней истории ВМФ и зон отдыха.

Главным смысловым пространством стала Аллея героев российского флота. На протяжении 150 метров рассказывается о выдающихся военных моряках и связанных с ними страницах флотской истории.

На другом мемориальном объекте - Маяке памяти - запечатлены имена и звания 200 героев военно-морского флота России с Петровской эпохи до наших дней.

Маяк окружает Сад памяти, который напоминает о подвиге медицинских работников, погибших в годы войны. В нем высажены ивы, яблони и сосны.

В парке также есть панорамные качели, на которых одновременно смогут разместиться 24 человека, веревочный парк, детская площадка в морском стиле, зоны для прогулок и тихого отдыха.

Для детей открылся всесезонный учебно-спортивный палаточный "Лагерь настоящих героев". Он сможет принять 160 ребят за смену.

Как сообщает ТАСС, в торжественном открытии парка принял участие главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Центр сосредоточения военно-морской истории и исторически, и логически, - это Кронштадт, - отметил главнокомандующий. - Это первый шаг, сделанный к возрождению истории для того, чтобы не только подрастающее поколение, но и все мы с вами помнили, откуда пошел флот российский".

Вход на территорию "Острова фортов" будет бесплатным.

Проект туристско-рекреационного кластера в Кронштадте также предусматривает создание самого большого в мире музея ВМФ, океанариума, дайвинг-центра, марины для яхт и других объектов.