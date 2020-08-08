В Кронштадте открылся первый в России парк, посвященный ВМФ

Новости

Кучаев стал автором первого года в новом сезоне РПЛ 16:53
Из глубин Финского залива подняты 200-летние бутылки для джина 16:42
В МИД назвали провокацией третьей стороны задержание россиян в Беларуси 16:33
Умер знаменитый британский музыкант Уэйн Фонтана 16:26
Баста и Zivert показали видео первого совместного сингла "неболей" 16:22
Официально: Джаред Лето сыграет Энди Уорхола 15:50
Что и на каком пробеге проверять и менять в автомобиле 15:37
Китайские медики призвали не паниковать из-за нового вируса 15:29
Число новых случаев COVID-19 в Москве в августе на 66% меньше, чем за первую неделю июня 15:03
Lada 4x4 или Lada Niva: какая "Нива" лучше? 14:30
Ученый: Осенью болеть COVID-19 начнут те, кто соблюдал самоизоляцию 14:25
Более 60 человек числятся пропавшими без вести в Ливане 14:14
В Троице-Сергиевой Лавре скончался архимандрит Герман 13:55
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой 13:51
Турция поможет в устранении последствий взрыва в Бейруте 13:29
Опубликован рейтинг самых популярных российских онлайн-сериалов 12:58
США продавливают реформу ВОЗ, несмотря на решение выйти из организации 12:47
В Венесуэле двум американцам дали по 20 лет тюрьмы 12:45
Почти 40 человек стали жертвами проливных дождей в Южной Корее 12:31
В Самаре ликвидировали открытое горение на пожаре, охватившем 10 домов 12:26
Военные провели стрельбы из комплекса ПВО "Панцирь-СА" в Арктике 12:22
Во Франции предложили запретить безлимитную связь и интернет 12:17
МИД РФ разъяснил правила въезда туристов в Египет 11:59
Глава Кубани выразил соболезнования после смерти митрополита Исидора 11:59
Предсказавший победу Трампа на прошлых выборах профессор сделал прогноз 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
08.08.2020 15:52
Рубрика: Общество

В Кронштадте открылся первый в России парк, посвященный ВМФ

Текст: Марина Ледяева
Фото: vk.com/kronshtadt_rf Фото: vk.com/kronshtadt_rf
Фото: vk.com/kronshtadt_rf

В Кронштадте открылся музейно-исторический парк "Остров фортов". Его создатели утверждают, что это первый в России парк, посвященный военно-морскому флоту.

Как сообщается на сайте проекта, в парке смогут интересно и полезно отдохнуть как жители Кронштадта, так и гости города. "Остров фортов" состоит из тематических площадок с информацией о более чем трехсотлетней истории ВМФ и зон отдыха.

Фото: Сергей Михайличенко / РГ
В Кронштадте открылась Аллея героев российского флота

Главным смысловым пространством стала Аллея героев российского флота. На протяжении 150 метров рассказывается о выдающихся военных моряках и связанных с ними страницах флотской истории.

На другом мемориальном объекте - Маяке памяти - запечатлены имена и звания 200 героев военно-морского флота России с Петровской эпохи до наших дней.

Маяк окружает Сад памяти, который напоминает о подвиге медицинских работников, погибших в годы войны. В нем высажены ивы, яблони и сосны.

В парке также есть панорамные качели, на которых одновременно смогут разместиться 24 человека, веревочный парк, детская площадка в морском стиле, зоны для прогулок и тихого отдыха.

Для детей открылся всесезонный учебно-спортивный палаточный "Лагерь настоящих героев". Он сможет принять 160 ребят за смену.

Как сообщает ТАСС, в торжественном открытии парка принял участие главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Центр сосредоточения военно-морской истории и исторически, и логически, - это Кронштадт, - отметил главнокомандующий. - Это первый шаг, сделанный к возрождению истории для того, чтобы не только подрастающее поколение, но и все мы с вами помнили, откуда пошел флот российский".

Вход на территорию "Острова фортов" будет бесплатным.

Проект туристско-рекреационного кластера в Кронштадте также предусматривает создание самого большого в мире музея ВМФ, океанариума, дайвинг-центра, марины для яхт и других объектов.

В регионах Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
Медведев объяснил решение защитить в 2008 году Абхазию и Южную Осетию
Академик Гинцбург сообщил о действенном способе лечения COVID-19
Турция поможет в устранении последствий взрыва в Бейруте
Предсказавший победу Трампа на прошлых выборах профессор сделал прогноз
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше