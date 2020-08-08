В Ленобласти нашли пенсионерку, которая блуждала по лесу 17 дней

В Сланцевском районе Ленинградской области благополучно завершились поиски 73-летней пенсионерки, которая заблудилась в лесу. Женщину спасли, несмотря на то, что ей довелось провести под открытым небом 17 дней.

Жительница деревни Втроя ушла в лес за грибами и заблудилась. Ее искали родственники, односельчане, спасатели и добровольцы поискового отряда "ЛизаАлерт" - как петербургского, так и недавно созданного псковского подразделения. Сегодня, 8 августа ее нашли на болоте и эвакуировали.

- Семнадцать дней в лесу - для Петербурга и Ленинградской области это абсолютный рекорд. Но в России бывали и более впечатляющие случаи, - комментируют в отряде "ЛизаАлерт". - Например, однажды в октябре в Красноярском крае мужчина заблудился, испугавшись медведя, и провел в холодной сибирской тайге 23 дня. В Ленобласти же бывало, когда заплутавших грибников находили через десять дней, причем в нескольких десятках километрах от родной деревни. В этом, к слову, главная ошибка. Заблудились - не суетитесь и не паникуйте, не пытайтесь выйти самостоятельно. Позвоните в службу спасения по номеру 112 и оставайтесь на месте, ждите помощи.

За июль в петербургское подразделение поискового отряда "ЛизаАлерт" поступило 124 заявки о людях, потерявшихся в лесу. Четверых из них так и не удалось найти. Между тем ягодно-грибной сезон только начинается.

Поисковики напоминают основные правила, которые надо соблюдать, отправляясь в лес. Необходимо сказать родным, куда именно вы собираетесь и когда планируете вернуться. Одеться нужно тепло и в яркую, контрастирующую с деревьями одежду. С собой взять полностью заряженный мобильный телефон, запас еды, воды, регулярно принимаемых лекарств. Пригодятся нож, зажигалка, фонарик, дождевик. Для пожилых людей будет разумным подключить на телефоне услугу, которая позволит родственникам отслеживать их перемещения.