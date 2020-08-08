В Петербурге двоих полицейских обвинили в получении взятки

В Петербурге двое сотрудников полиции задержаны по подозрению в получении взятки.
Как сообщает следком Северной столицы, 36-летний инспектор патрульно-постовой службы и 27-летний полицейский мобильного взвода УМВД по Приморскому району Петербурга задержали женщину 1995 года рождения по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
По данным следствия, полицейские потребовали, чтобы задержанная передала им взятку в размере 200 тысяч рублей. Взамен они обещали не доставлять ее в полицию и не оформлять документы для привлечения к уголовной ответственности.
В ходе переговоров стражи порядка снизили размер незаконного вознаграждения до 50 тысяч рублей и получили эту сумму от женщины, после чего были задержаны.
В оперативно-розыскных мероприятиях участвовали сотрудники управления собственной безопасности регионального УМВД.
Возбуждено уголовное дело, полицейским предъявили обвинение. Решается вопрос о мере пресечения.