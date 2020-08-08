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08.08.2020 20:23
Рубрика: Происшествия

В Петербурге двоих полицейских обвинили в получении взятки

Текст: Марина Ледяева

В Петербурге двое сотрудников полиции задержаны по подозрению в получении взятки.

В Петербурге уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции

Как сообщает следком Северной столицы, 36-летний инспектор патрульно-постовой службы и 27-летний полицейский мобильного взвода УМВД по Приморскому району Петербурга задержали женщину 1995 года рождения по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

По данным следствия, полицейские потребовали, чтобы задержанная передала им взятку в размере 200 тысяч рублей. Взамен они обещали не доставлять ее в полицию и не оформлять документы для привлечения к уголовной ответственности.

В ходе переговоров стражи порядка снизили размер незаконного вознаграждения до 50 тысяч рублей и получили эту сумму от женщины, после чего были задержаны.

В оперативно-розыскных мероприятиях участвовали сотрудники управления собственной безопасности регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело, полицейским предъявили обвинение. Решается вопрос о мере пресечения.

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