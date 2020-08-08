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08.08.2020 19:53
Рубрика: Общество

В Петербурге прошел большой сап-карнавал

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Наталья Онищенко

Больше двух тысяч человек в маскарадных костюмах приняли участие в фестивале "Фонтанка-SUP", который прошел сегодня в центре Санкт-Петербурга.

Фото: Мария Девахина/РИА Новости
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Невероятно зрелищный фестиваль проходит уже в пятый раз, и с каждым годом он собирает все больше участников. В этом году - вдвое больше, чем в прошлом. По рекам и каналам северной столицы проплыли сап-серферы из 96 городов из 10 стран (кроме ближнего зарубежья, это Мексика, Финляндия, США, Германия).

Водный маршрут протяженностью почти девять километров пролегал от Марсова поля по Фонтанке мимо Михайловского замка, Аничкова моста, БДТ, через Крюков канал и вверх по течению канала Грибоедова, минуя Никольский собор, Львиный и Банковский мостики, обратно к месту старта. Возле Итальянского моста состоялся большой флешмоб с танцами на сапах под хит Skibidi петербургской группы Little Big.

Возглавил сап-фестиваль небольшой пароход "Саблино", который самостоятельно сконструировали умельцы из поселка Ульяновка Ленинградской области.

Традиционно после фестиваля вручаются призы самым креативным участникам. Так, в этом году награду за лучший костюм получил "Человек-солнце". Есть и специальная номинация для тех, кто берет с собой на сап-доску питомца - "Ценный пассажир". Обычно это собаки. Но в этом году приз достался девушке с необычным питомцем - она прошла фестивальную дистанцию с живой цесаркой.

- Петербург стал еще одной столицей - столицей сап-серфинга. И, возможно, мы поставили мировой рекорд по числу участников, - сказал организатор фестиваля "Фонтанка-SUP" Александр Горшков. - Великолепная погода, замечательные костюмы, а декораций лучше, чем наш город, просто не придумать!

Команда "Российской газеты" тоже приняла участие в сап-фестивале.

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