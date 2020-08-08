Новости

Huawei переведет все устройства на собственную операционную систему 00:42
В Петербурге трое рабочих пострадали при обрушении балкона 00:34
В России стартует последний день ЕГЭ 00:01
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 07.08.2020
В Крыму трагически погиб вице-президент Гильдии продюсеров РФ 07.08.2020
Госдеп США признался в рассылке СМС россиянам 07.08.2020
Российские полярники в Антарктиде в 2024 году получат новый дом 07.08.2020
Неизвестный на каршеринге обстрелял из травмата человека на юге Москвы 07.08.2020
В Азербайджане загорелся газопровод 07.08.2020
Сильный лесной пожар угрожает резиденции Наполеона в Фонтенбло 07.08.2020
Умер знаменитый тренер по плаванию Геннадий Турецкий 07.08.2020
"Зенит" получил Суперкубок России на вечное хранение 07.08.2020
В Вооруженных силах выздоровели от коронавируса более 9 440 человек 07.08.2020
На реконструированном участке трассы Р-23 открыли движение 07.08.2020
В результате взрыва в Бейруте погибли граждане нескольких стран 07.08.2020
В КХЛ заявили о 53 заболевших коронавирусом в клубах лиги 07.08.2020
Платформу ФНС для льготных кредитов будут развивать совместно с банками 07.08.2020
Володин прокомментировал маркировку аккаунтов в Twitter 07.08.2020
Володин заявил о серьезных перспективах Союзного государства 07.08.2020
МИД обвинил Twitter и Facebook в двойных стандартах 07.08.2020
В Индии самолет при посадке выкатился за пределы взлетной полосы 07.08.2020
Подавший сигнал тревоги самолет сел в Шереметьево 07.08.2020
Немецкий бизнес заступился за "Северный поток-2" 07.08.2020
Ловрен дебютирует за "Зенит" в матче с "Локомотивом" 07.08.2020
Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА, его брат Алексей - нет 07.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
08.08.2020 00:34
Рубрика: Происшествия

В Петербурге трое рабочих пострадали при обрушении балкона

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге во время плановых работ по демонтажу балконов в доме номер 37/1 по Лесному проспекту рухнула балконная плита. Пострадали трое рабочих, сообщают в фонде капитального ремонта Северной столицы.

В Петербурге ребенок упал с теплохода в Крюков канал

Рабочие проводили плановые работы этажом ниже. В региональном фонде капремонта отмечают, что причиной ЧП стало нарушение технологии производства работ со стороны подрядчика.

Планировалось, что в доме на Лесном проспекте отремонтируют 28 балконов. Из-за обрушения на данный момент все работы приостановлены.

Этот дом по Лесному проспекту в стиле "конструктивизм" был построен в 1931 году. По данным сервиса "Наш Санкт-Петербург", в 2006 году в здании ремонтировали системы электроснабжения, спустя четыре года - крыши. Износ балконов, согласно ведомости оценки технического состояния балконов, имел коэффициент 0,3. Показатель незначительный, другие конструкции дома имели значительно больший износ, а на балконах был зафиксированы повреждения цементного пола, коррозия консолей и других несущих поверхностей. Также имелись мелкие повреждения ограждений.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин предложил членам Совбеза обсудить дополнительную помощь Ливану
Немецкий бизнес заступился за "Северный поток-2"
Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Черным морем
Эксперты объяснили интерес налоговиков к банковским счетам клиентов
Регистрация первой вакцины от COVID-19 завершится через несколько дней
Как решать проблемы с соседями и не испортить себе жизнь
Тайные осведомители ФСИН получили право на пенсию