В Петербурге трое рабочих пострадали при обрушении балкона

В Петербурге во время плановых работ по демонтажу балконов в доме номер 37/1 по Лесному проспекту рухнула балконная плита. Пострадали трое рабочих, сообщают в фонде капитального ремонта Северной столицы.

Рабочие проводили плановые работы этажом ниже. В региональном фонде капремонта отмечают, что причиной ЧП стало нарушение технологии производства работ со стороны подрядчика.

Планировалось, что в доме на Лесном проспекте отремонтируют 28 балконов. Из-за обрушения на данный момент все работы приостановлены.

Этот дом по Лесному проспекту в стиле "конструктивизм" был построен в 1931 году. По данным сервиса "Наш Санкт-Петербург", в 2006 году в здании ремонтировали системы электроснабжения, спустя четыре года - крыши. Износ балконов, согласно ведомости оценки технического состояния балконов, имел коэффициент 0,3. Показатель незначительный, другие конструкции дома имели значительно больший износ, а на балконах был зафиксированы повреждения цементного пола, коррозия консолей и других несущих поверхностей. Также имелись мелкие повреждения ограждений.