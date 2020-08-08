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08.08.2020 17:10
Рубрика: Происшествия

В Петербурге уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции

Текст: Марина Ледяева

В Петербурге 21-летний уроженец Чечни задержан за причинение телесных повреждений сотруднице миграционной службы УМВД по Центральному району города.

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Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Северной столицы, в ночь на 8 августа в ходе рейда на Конюшенной площади 36-летняя сотрудница миграционной службы попросила молодого человека предъявить документы. В ответ он вывернул ей руку.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась, женщина смогла сразу приступить к своим обязанностям.

За неповиновение полицейскому на задержанного составили протокол. Органы внутренних дел будут ходатайствовать об административном аресте нарушителя.

Материалы на него также переданы в следственные органы СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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