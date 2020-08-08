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08.08.2020 12:44
Рубрика: Общество

В Великом Новгороде археологи нашли фрагменты церкви XIV века

Текст: Марина Ледяева
Фото: пресс-служба Новгородского музея-заповедника Фото: пресс-служба Новгородского музея-заповедника
Фото: пресс-служба Новгородского музея-заповедника

В Великом Новгороде археологи в ходе раскопок обнаружили часть стены церкви Иоанна Крестителя, построенной в XIV веке, и фрагмент древней улицы.

Фото: Пресс-служба СПбГУ
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Как сообщил Новгородский музей-заповедник, находка сделана в исторической части города на участке между Ильиной, Михайловой, Нутной и Большой Московской улицами. Ученые полагают, что это открытие поможет найти Немецкий двор - средневековое представительство ганзейских купцов, точное местонахождение которого неизвестно.

Найденная церковь Иоанна Крестителя упоминается в новгородских летописях как раз в связи с Немецким двором. Храм разобрали предположительно к концу XVIII века, а на его месте возвели сооружения нового квартала.

В 1990-е сотрудники института археологии РАН нашли южный придел церкви Иоанна Крестителя, пристроенный в XVI веке. С новой находкой появилась возможность привязать примерный контур храма к плану всего квартала.

В прошлом году администрация Великого Новгорода передала участок, на котором обнаружили церковь, музею-заповеднику для создания историко-архитектурного квартала.

В конце июля археологи также завершили раскопки на месте церкви Бориса и Глеба в Новгородском кремле. Самой ценной находкой стала стена этого древнего храма XII века, сообщили в институте археологии РАН.

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