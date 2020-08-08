Митрополит Кубани скончался от осложнений после коронавируса

Глава Екатеринодарской и Кубанской Митрополии Исидор сегодня скончался после короткой и тяжелой болезни. Как сообщили в пресс-службе метрополии, глава регионального РПЦ умер после тяжелой болезни в результате появившихся осложнений.

- 8 августа 2020 года после непродолжительной тяжелой болезни, на 80-м году жизни отошел к Господу Председатель Высшего общецерковного суда Русской Православной Церкви, Глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, - говорится в сообщении Кубанской митрополии.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на РПЦ, осложнения начались после выявления у митрополита коронавирусной инфекции.

В миру митрополита звали Николаем Васильевичем Кириченко. Он родился 25 мая 1941 года в Кингисеппском районе ленинградской области. В 1967 году он окончил ленинградскую духовную семинарию, а после академию. В 1967 году был пострижен в монашество.

В 1985 году Исидору присовили титул епископа Архангельского и Муромского, а уже в 1987 году перевел служить на Кубань. В 1989 году священнослужитель был возведен в сан архиепископа. В 1994 ему присвоили титул "Краснодарский и Новороссийский".