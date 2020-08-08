Молодежная сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи

Успехом завоевавшей "Кубок Будущего" олимпийской сборной России в столице Зимних Игр-2014 Сочи завершился первый предсезонный турнир с участием клубов КХЛ и нашей "молодежки" (до 20 лет), созданной с прицелом на Пекин-2022.

Турнир Sochi Hockey Open на льду арены "Шайба" проходил в необычном формате. Квартет участников был разбит на две пары, они проводили серии из четырех матчей друг против друга. Олимпийская сборная во всех встречах была сильнее хозяев площадки из ХК "Сочи" (6:0, 10:0, 4:2, 7:1), серебряный призер чемпионата России 2019/20 СКА с обменялся парными победами с ярославским "Локомотивом" (6:0, 6:2 и 2:6, 2:3).

Организаторы в итоге решили добавить интриги и, поскольку противостояние на турнире получилось между молодежными командами с одной стороны и клубными - с другой, учредили еще один приз - "Кубок Будущего". Вот почему в субботу в первом финальном матче за "Кубок Будущего" сошлись олимпийская сборная России U20 и ХК "Сочи" (7:1), во втором в борьбе непосредственно за Кубок Sochi Hockey Open - петербуржцы и ярославцы (3:2 в пользу "Локо"). Одним словом, сочинский турнир стал первопроходцем во времена возобновления хоккейной жизни. И вместо критики явно заслужил добрые слова за смелость и отличную организацию.

Вообще, в нынешних непростых условиях многочисленных ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, в России проводится весьма незначительное число соревнований с участием спортсменов топ-уровня. Это футбол, регби, отдельные этапы первенства страны по пляжному футболу и пляжному волейболу с их постоянно ломающимися календарями. Хоккей с шайбой, ни много ни мало, второй по популярности вид спорта в стране, а в отдельных регионах - даже номер один. Вот почему к турниру в Сочи было приковано особое внимание болельщиков и СМИ. Уже сам факт его проведения на вполне достойном уровне заслуживает добрых слов в адрес организаторов.

В предыдущем сезоне-2019/20 многочисленная армия наших хоккейных болельщиков явно недополучила эмоций, ведь плей-офф КХЛ был прерван на самом интересном месте, в разгар розыгрыша Кубка Гагарина. Несколько месяцев любители ледовых баталий ждали возвращения игры и вот, наконец-то, это случилось в курортном Сочи. Главный для России зимний вид спорта вернулся в наиболее жаркие дни субтропического лета.

Не только поэтому соревнования прошли в особой атмосфере. Специалисты и обычные телезрители увидели в деле много перспективной молодежи. Это касается, прежде всего, как олимпийской сборной, где под началом легендарного нападающего Игоря Ларионова по прозвищу Профессор выступают игроки не старше 20 лет, так и команды хозяев ХК "Сочи", пригласившей в свои ряды талантливых ребят из фарм-клуба "Капитан" (Ступино), сражающегося в чемпионате Молодежной хоккейной лиги (КХЛ). Да и в составах СКА и "Локомотива" есть недавние юниоры.

У Ларионова подобралась весьма интересная по именам и персоналиям команда. Есть достаточно большое количество игроков, кто может вырасти до статуса звезды мирового уровня. Отметим 18-летнего голкипера клуба Высшей хоккейной лиги (КХЛ) "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) Ярослава Аскарова, серебряного призера юниорского чемпионата мира 2019 и молодежного ЧМ-2020. Еще один игрок на последнем рубеже обороны Всеволод Скотников ("Звезда", Москва, ВХЛ; "Красная Армия", МХЛ) - это заметно прогрессирующий страж ворот, кандидат на поездку на ближайший молодежный чемпионат мира, который планируется провести в конце декабря - начале января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

Форвард "молодежки" Родион Амиров, имеющий очень высокий стартовый рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ в преддверии октябрьского драфта-2020, в минувшем сезоне сыграл за уфимский "Салават Юлаев" в регулярном чемпионате КХЛ более двух десятков матчей, проводя на льду в среднем за встречу около десяти минут чистого времени. Отличная и обнадеживающая статистика для 18-летнего спортсмена. И на Sochi Hockey Open Родион снова проявил, особенно заставив восхищаться его заброшенной шайбой в стиле "лакросс". Это когда каучуковый диск нападающий буквально вносит в ворота по воздуху на крюке клюшки. Сам хоккеист признался, что усиленно отрабатывает этот трюк на тренировках. Такой элемент игры здорово получается у нашего форварда клуба НХЛ "Каролина" 20-летнего Андрея Свечникова. Как видим, у него появляется серьезный конкурент.

Среди игроков атаки "олимпийцев" выделим и серебряного призера МЧМ Максима Грошева. Он в начале сентября прошлого года в возрасте 17 лет и 262 дня самым молодым игроком в истории выступлений нижнекамского "Нефтехимика" в КХЛ. Причем Грошев в прошлом сезоне провел за татарстанскую команду 39 (!) матчей - 36 в "регулярке" и еще три в недоигранном плей-офф.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и главный тренер СКА Валерий Брагин обсуждают перипетии сочинского турнира. Фото: Пресс-служба ХК "Сочи"

Перспективный Василий Пономарев выступает за "Шавиниган Катарактес" в главной юниорской лиге хоккейной лиге канадской провинции Квебек (QMJHL). Тренерский штаб "молодежки" внимательно следит за его прогрессом. В минувшем сезоне центрфорвард за океаном в 57 матча набрал 49 очков по системе "гол плюс пас", став третьим в списке лучших бомбардиров своей команды.

О наиболее ярких игроках обороны наших "олимпийцев". У Ивана Рогов за плечами 21 матч за череповецкую "Северсталь" в КХЛ-2019/20. Статистику даже посолиднее имеет его коллега по амплуа Шакир Мухамадуллин - всего 29 игр за "Салават Юлаев" ("регулярка" - 27, плей-офф - 2).

Упомянутых отдельно и многих других игроков "молодежки" необходимо тщательно отсмотреть, привести этих исполнителей к единому пониманию игры и сплотить. Задача у Игоря Ларионова сейчас непростая, но ведь в том числе и для это того нужны предсезонные турниры подобно сочинскому. Сам наставник высоко оценивает потенциал ребят, в целом доволен их игрой в четырех прошедших матчах.

Поясним, что в последнее время главным идеологом изменения отношения к молодым игрокам в сторону большего к ним доверия является первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

- Нам нужно постоянно бросать в бой за команды мастеров молодых ребят. Взять хотя бы легендарную тройку нападения ЦСКА и сборной СССР Сергей Макаров - Игорь Ларионов - Владимир Крутов. Уже в 19 лет они были лучшими в стране, и сейчас нам нужны такие молодые звенья, - считает Роман Ротенберг. - На данный момент мы видим отличный пример: тройку питерского СКА Кирилл Марченко - Иван Морозов - Василий Подколзин. Их успехи - результат совместной упорной работы тренеров, руководителей клуба и ФХР. Мы надеемся, что эти парни скоро станут лучшими в мире, смогут вывести национальную сборную России на принципиально новый уровень.

Не только в СКА есть россыпь суперталантливой молодежи. Еще и в ЦСКА, омском "Авангарде", других клубах КХЛ. Специалисты ФХР пристально следят за всеми такими перспективными игроками, стараются создать такие условия, чтобы эти хоккеисты смогли как можно раньше раскрыться, а не просиживали в глубоком запасе.

Что касается других итогов предсезонного турнира в Сочи, то абсолютно все восемь игр были показаны в прямом эфире на общенациональном спортивном телеканале "Матч ТВ". Плюс ФХР привлекла к организации и финансированию этих соревнований новых спонсоров. Картинка по ТВ была показана по самым высоким современным стандартом. Телеболельщики видели на своих экранах вовсе не пустые трибуны (в целях безопасности матчи проходили без зрителей), а большие тематические баннеры. Использовался интершум с эмоциональными голосами переживающей публики, это важно чтобы игроки не чувствовали некую камерность атмосферы. В целом, турнир Sochi Hockey Open получился на славу. Остается надеяться, что и следующие предсезонные соревнования с участием клубов КХЛ пройдут в подобном плане. Благо, есть с кого брать пример.