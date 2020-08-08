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08.08.2020 15:17
Рубрика: Общество

Парусная регата станет главным событием Дня города в Ялте

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Крымская Ялта сегодня отмечает День города. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в этом году наложила отпечаток на проведение праздничных мероприятий. В мэрии Ялты в последних числах июля короновирусом заболели 20 человек. Из-за этого город уже отменил спортивно-массовые акции, отказался от проведения традиционного марафона. Эпидобстановка сказалась и на программе Дня города. В этом году не будет большого праздничного концерта на Набережной.

Фото: Пресс-служба Госкомитета молодежной политики Крыма
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Накануне в Ялте открыли обновленную Доску почета, а сегодня, в основной день праздника, с утра открыли свои двери городские музеи. Ливадийский и Алупкинский дворцы-музеи, дом Чехова, Поляну сказок и Ялтинский историко-культурный музей сегодня до 12.00 можно было посетить бесплатно. А в 11 часов утра в поселке Голубой залив распахнул свои двери парк-музей "Чеховский вишнёвый сад".

В это же время на центральной площади города открылась выставка ретро автомобилей. В 16.00 в акватории Ялтинского порта состоится парусная яхтенная регата. Очевидно, она и станет главным событием Дня города, которое соберет наибольшее количество горожан и гостей курортной столицы Крыма. А с 17.00 на Набережной города будет работать выставка живописи с элементами вечернего пленэра "Город Я".

Первый день праздника завершится салютом над акваторией города. Завтра ялтинцев ожидают сразу несколько фотовыставок. Одна из них будет посвящена городам-побратимам крымского курорта. 9 августа в первой половине дня состоится стендовый "кроссбукинг" - обмен прочитанными книгами и журналами.

Параллельно целая гирлянда праздничных мероприятий будет проходить в поселках Большой Ялты от Гурзуфа до Алупки. Центр культуры поселка Никита проведет дистанционный конкурс "Море-море, мир бездонный!" и организует праздничный репортаж "Тебе, любимая Ялта". Признаваться в любви к Гурзуфу в местном Доме культуры будут организаторы фотовыставки, посвященной родному и любимому поселку. А в Симеизе на проспекте имени Ленина всех желающих пригласят на выставку работ самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного творчества "Ах, Ялта, ты - красавица такая! Под жарким солнцем Юга золотая".

Словом, короновирус не помешал ялтинцам и гостям курорта радоваться жизни и отметить День города, хоть и не в полном формате.

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