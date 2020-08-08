СК проверит обстоятельства гибели вице-президента гильдии продюсеров

Главное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю проведет доследственную проверку по факту гибели вице-президента гильдии продюсеров РФ Виктора Глухова в поселке Новый свет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что Глухов прогуливался по мысу Капчик в поселке Новый свет и упал с высоты не менее 60 метров на скалы у подножия мыса. В результате падения он получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа Белогорского межрайонного следственного отдела Главного следственного управления, - говорится в сообщении. - Следователем проведен осмотр тела мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы и проведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

О трагической гибели Виктора Глухова стало известно накануне. Очевидцы рассказали, что несчастный случай произошел на знаменитом туристическом маршруте "Тропа Голицына". Глухов якобы фотографировался на маршруте и в какой-то момент потерял равновесие, сорвавшись с обрыва. При этом на тропе Голицына всегда многолюдно, обычно там невозможно остаться в одиночестве. Большая часть маршрута вырублена в скале и отгорожена от пропасти небольшим парапетом. Для фотографирования туристов есть несколько смотровых площадок. Маршрут не является сложным с точки зрения физической нагрузки и не опасен при соблюдении общепринятых мер безопасности.

Факт гибели Виктора Глухова подтвердили в Гильдии продюсеров России. В Крыму вице-президент гильдии намеревался выступить перед молодыми кинематографистами на одном из молодежных фестивалей. Виктору Глухову было 67 лет. Он выпускник экономического факультета ВГИК. В качестве продюсера он снял 25 кинолент.