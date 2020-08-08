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08.08.2020 18:21
Рубрика: Экономика

В августе в Крыму ожидают курортный бум

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Власти Крыма ожидают в августе приезд не менее 1,8 миллиона отдыхающих на курорты полуострова. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, передает РИА Новости.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- В августе у нас будет 1 миллион 800 тысяч туристов, - прогнозирует министр. - Может быть, даже больше, судя по уровню бронирования и по транспортным потокам, которые мы сейчас фиксируем с приростом даже по отношению к прошлому году.

Чиновник отметил, что в июле, когда из-за пандемии коронавируса с опозданием стартовал сезон, Крым принял 1 миллион 432 тысячи туристов. Эта цифра сопоставима с показателями прошлого года. Однако август, судя по всему, превзойдет прошлогодний уровень и сейчас Крым находится на пороге настоящего курортного бума.

- Август, я думаю, будет еще более интересным для крымского туристического бизнеса и более результативным, - отметил Волченко.

Интересно, что в июле самыми востребованными оказались премиальные отели южного берега Крыма. В этом сегменте уровень бронирования достиг 95 процентов. В среднем же по региону бронирование в июле составило 80 процентов, тогда как на август забронировано уже 90 процентов всех номеров.

К началу августа в Крым ежесуточно пребывает свыше 100 авиарейсов 16 компаний, связывающих Симферополь с 56 различными городами. Однако наиболее востребованный у туристов все же автомобильный транспорт. На машине или автобусом в Крым приехало почти 63 процента отдыхающих. Самолетами прибыло 32 процента путешественников. Остальные выбрали поезд либо пресекли границу с Украиной.

Фото: iStock
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Сейчас в Крыму работают 752 объекта размещения, включая 69 санаториев.

На протяжении двух последних лет Крым уверенно бьет рекорды популярности у туристов. В 2018 год стал первым, когда регион впервые после распада СССР принял 6,8 миллионов отдыхающих. В следующем году республика побила собственный рекорд, встретив 7,4 миллиона туристов. 2020 год мог бы стать годом нового рекорда, однако на его показателях может отразиться запоздалый старт сезона из-за пандемии COVID-19.

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