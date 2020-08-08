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08.08.2020 15:57
Рубрика: Культура

В Крыму открылся фестиваль музыки "Маяк"

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Три дня, с 7 по 9 августа, в популярном курортном поселке Оленевка на западной оконечности Крыма проходит фестиваль хорошей музыки "Маяк", позиционирующий себя, как самый атмосферный и душевный фестиваль лета. Музыкальное событие открылось на уже известной площадке "Extreme Крым".

В этом году в программе группы Семь, Драгни, Дана Соколова. Драгни 7 августа открыли фестивальную программу. 8 августа эстафету подхватит группа с крымскими корнями Fellas Gang.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
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- Для ценителей современной классики блюза и рока этот коллектив будет настоящим подарком и отголоском "Woodstock"a", - обещают организаторы. - Драйв, напор и буря харизмы - это то, что дает нам Fellas Gang. Взгляните завтра сами!

В этот же день на площадку выйдет один из "музыкальных китов" России. Сергей Бобунец - советский и российский рок-музыкант, поэт и продюсер. В 1989-2017 годах он был лидером рок-группы "Смысловые Галлюцинации". После ее распада занимается сольной карьерой.

На 8 августа запланирован выход к зрителям группы "Total", чье возникновение пришлось на начало нулевых годов.

В последний день фестиваля хорошей музыки организаторы обещают собрать легенды отечественного рока, звезды российской эстрады вместе местными крымскими кавер-группами, бендами и другими певцами.

- Вместе они исполняют 20 песен, известных всем, 20 песен, знакомых с детства, на которых мы с вами росли, которым отведено особое место где-то в глубине души, - анонсирует финал программа фестиваля "Маяк".

В регионах Культура Музыка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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