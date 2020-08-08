В Крыму родители потребовали наказания медикам за смерть ребенка

Прокуратура Крыма инициировала продолжение расследования смерти трехмесячного ребенка. За почти три года хода уголовным делам местные правоохранители так и не дали. В сентябре 2017 года умерла трехмесячная дочь Татьяны и Андрея Крыловых - Полина. Из-за наплевательства людей в белых халатах, уверены родители.

За несколько месяцев до родов Татьяна решила, что ее дочь будет наблюдаться в амбулатории с современным оборудованием в селе Соколином Бахчисарайского района. По ее словам, в день выписки из роддома супруг передал в амбулаторию документы, необходимые для прикрепления ребенка. Там завели медицинскую карточку. Два дня спустя к родителям прибыла медсестра для проведения патронажа новорожденного на дому. Увы, без врача, чье присутствие в этом случае обязательно.

Несмотря на то, что девочка выглядела здоровой, нормально росла и ела с аппетитом, родителей беспокоил желтоватый оттенок ее кожи. Месячную Полину в амбулатории осмотрела местный врач. В начале августа родители снова прибыли с малышкой в Соколиное.

- Там женщина в белом халате, которую я видела впервые, сказала, что врача нет, сама осмотрела Полину и записала данные на листочке бумаги, - вспоминает Татьяна. - Затем велела прийти в сентябре. Позже я узнала, что это была санитарка.

У девочки диагностировали желтуху, которая почему-то никак не проходила. За день до смерти неожиданно побелевшая Полина постоянно плакала. Татьяна вызвала скорую помощь. Прибывшая фельдшер, по словам матери, беспокойное поведение младенца объяснила коликами, посоветовала терпеть и обращаться за помощью только в том случае, если у ребенка будет высокая температура.

В конце 2018 года отец выяснил, что Полину не прикрепили к Соколиновской амбулатории, поскольку она якобы была прикреплена к амбулатории Голубиновской. После череды экспертиз и возбуждения уголовного дела Крыловы узнали, что, оказывается, их ребенок не был официально прикреплен ни к одному медицинскому учреждению.

В ответ на запрос Крыловых администрация Бахчисарайской центральной районной больницы провела проверку качества оказания услуг в Соколиновской амбулатории. В результате проверки было установлено, что наблюдавшая ребенка семейный врач "не назначила обязательное обследование". В больнице также уточнили, что врач и санитарка "наказаны в административном порядке". В то же время сотрудники страховой компании "Крыммедстрах" подтвердили, что ребенок не прошел обязательное обследование, а в два месяца вовсе не прошел обязательный врачебный осмотр.

В минздраве Крыма "РГ" уточнили, что к врачу амбулатории применили "дисциплинарное взыскание". Вместе с тем, отметили, что в связи со смертью ребенка "проверку в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности" не проводили, поскольку, по сообщению Бахчисарайской ЦРБ, "соответствующую документацию изъяли следственные органы".

Росздравнадзор после проверки деятельности Бахчисарайской районной больницы выявил там "нарушения временных обязательных требований при осуществлении медицинской деятельности, порядка оказания педиатрической помощи, порядка прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров".

При всех выявленных нарушениях уголовное дело в отношении медработников амбулатории по факту причинения смерти по неосторожности и неисполнения профессиональных обязанностей прекратили в 2019 году "за отсутствием в действиях медицинских работников признаков состава преступления".

Тогда же Следственный отдел по Бахчисарайскому району отказал родителям в возбуждении уголовного дела по факту совершения служебного подлога медицинской документации в связи с "отсутствием в действиях семейного врача состава преступления". В постановлении об отказе отмечается, что "история развития ребенка не является официальным документом", а наблюдавшая его врач - "должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными, административно-хозяйственными и властными полномочиями".

В ноябре прошлого года в ответ на обращение Андрея Крылова уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева подала в прокуратуру республики ходатайство о проверке "массовых и систематических нарушений со стороны руководства Бахчисарайской ЦРБ прав детей на медицинскую помощь".

В мае этого года Крыловы направили обращения с жалобами на бездействие местных правоохранительных и надзорных органов в расследовании уголовного дела по факту гибели их новорожденной дочери президенту России Владимиру Путину, председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову. По словам Татьяны, в Крыму ей с супругом пока не удалось добиться справедливого расследования трагедии после двух с половиной лет регулярных и систематических обращений в соответствующие органы.

"Мы вынуждены требовать провести честное расследование по факту смерти нашего ребенка, неоказания помощи детям в Бахчисарайской ЦРБ", - подчеркнула она.

В июне Татьяну пригласили на прием к исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву.

- На приеме мне принесли извинения за некачественное расследование гибели моей дочери и за волокиту, - говорит она. - Тем временем Прокуратура Крыма отменила отказ в возбуждении уголовного дела против сотрудников Крымского республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы, которые в документах изменили причину смерти нашего ребенка. А значит, в их отношении возобновят расследование. Назначено служебное расследование в отношении Бахчисарайской прокуратуры. Роспотребнадзор начал полную проверку Бахчисарайской ЦРБ. Неужели нужно было три года жизни потратить на то, чтобы за это дело взялись?

Кстати

По данным министерства труда и социальной защиты РК, за пять лет с 2014 года детская смертность (с одного года до 17 лет) в Крыму снизилась на 35 процентов, а младенческая (детей до одного года) - на 26 процентов.