В Ростовской области три человека погибли в массовом ДТП

На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись три легковых автомобиля и грузовик, в результате погибли три человек, в том числе ребенок. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Авария произошла на 1088 километре примерно в половине четвертого вечера по московскому времени. По предварительным данным, Toyota Camry выехала на встречную полосу и столкнулась сначала с автомобилем такой же марки, а потом с грузовиком Mercedes-Benz и Nissan Juke.

Виновник ДТП погиб на месте, его пассажирка позже скончалась от полученных травм в больнице, как и ребенок десяти лет. Движение на месте аварии восстанавливается.