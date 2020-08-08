В Волгограде судью заподозрили в вымогательстве взятки в 25 млн рублей

В Волгограде задержана с поличным председатель одного из районных судов города. Женщину обвиняют в получении многомиллионной взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, деньги предназначались за освобождение якобы "по болезни" из-под ареста известного волгоградского бизнесмена, который ранее был арестован в Москве по делу о поджоге в 2016 году дома главы Волгоградской области. Еще один подозреваемый в этом преступлении - бывший руководитель регионального управления Следственного комитета РФ.

До этого супруга бизнесмена уже отдала судье двадцать миллионов рублей, но вскоре та попросила еще пять миллионов, после чего родственница арестованного обратилась в спецслужбы.

Передача оставшейся суммы проходила под прикрытием оперативников ФСБ. Судью задержали с поличным в ресторане "Фасоль".