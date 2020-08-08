Как лишившийся ног тюменский охотник нашел себя в творчестве

В степном Бердюжском районе Семена Пуксикова, бывшего северянина-таежника, а ныне единственного здесь представителя народа манси, многие знают, и восхищаются им. Мужественный и одаренный от природы человек, лишившись ног на охотничьем промысле, доказывает, что и в такой ситуации негоже опускать руки.

Биография Семена Гавриловича может послужить основой для мелодрамы. После армии выучился на киномеханика, готовился поступать в военную академию, но все в один момент рухнуло - погибли отец-фронтовик, мама, сестра и брат. А почти 15 лет назад из-за гангрены - в среде северных охотников беда нередкая - ему ампутировали ноги.

Да, не вернешь их, но руки-то - вот они. Золотые, что называется. По совету Ольги Роговой, работника Истошинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, Гаврилыч присмотрелся к разным поделочным наборам. Более других приглянулся пластилиновый.

Тонкими мазками пластилина на расчерченную заранее доску дед Семен, как его здесь нередко называют, переносит сны о родной югорской тайге, посвящает ей небольшие по размеру витражи.

Пуксиков - лауреат областного фестиваля "Крылья души", его заявки неоднократно признавали лучшими в конкурсе соцпроектов "Твое село". Ну а с грантом можно смело планировать мастер-классы для школьников и соседей по общему дому - очень им нравится наблюдать за виртуозной пластилиновой живописью учителя, вслед за ним пытаться так же "рисовать".

Обладатель необычной фамилии ("пукси" по-зырянски означает "садитесь") - еще и знатный огородник - помидоры-великаны разводит. Управляется с хозяйством с удивительной ловкостью.

- Чтобы культи не замарать, запрыгиваю в мешок, кромку под грудью закрепляю, и вот так, кузнечиком, меж грядок скок-поскок. Зрелость-то я охоте отдал, тогда и землю под ногами не замечал. А сейчас еще как замечаю. Но успокоился, оглянулся, нашел себя в другом, - говорит мастер.

Помидоры обожает гражданская супруга Татьяна. Познакомились они здесь же, в интернате, и вот уже 8 лет вместе. Банки с солениями на зиму крутят да творческими планами делятся. Татьяна увлечена декорированием бутылок. Ну а Семен в коронавирусную пандемию для очередной выставки много чего приготовил. Любопытно будет посмотреть.