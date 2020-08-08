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08.08.2020 08:55
Рубрика: Спорт

Роналду впервые за 10 лет не сыграет в 1/4 Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев

Криштиану Роналду впервые за 10 лет не сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. При этом он забивает в матчах плей-офф турнира уже 14 сезонов подряд.

Фото: Reuters
Криштиану Роналду установил новые рекорды по забитым мячам

Поражение "Ювентуса" от "Лиона" стало главной неожиданностью нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Несмотря на победу в домашнем матче со счетом 2:1, туринцы по сумме двух встреч уступили "Лиону". Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал дубль. Он забивает в матчах на выбывание уже 14 сезонов подряд. Всего в активе португальца -130 голов в Лиге чемпионов.

И все же Роналду и его команда не вышли в четвертьфинал. Для португальца это первый за последние 10 лет случай, когда он не сыграет в 1/4. Ранее это произошло в 2010 году. Тогда футболист выступал за "Реал", а дорогу в четвертьфинал преградил все тот же "Лион".

Спорт Футбол Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Криштиану Роналду

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