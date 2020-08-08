Российский хирург рассказал о помощи пострадавшим в Бейруте

Российские медики оказывают помощь ливанским врачам в лечении пострадавших при взрыве в Бейруте. О специфике их работы рассказал директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии хирург Валерий Митиш.

В частности, он сообщил RT, что благодаря оперативной помощи Россотрудничества российские врачи смогли вылететь в Ливан практически сразу после трагедии. Они уже оказывают помощь пострадавшим в пяти госпиталях Бейрута. Трем раненым намечены операции, оперировать их будут медики из России.

По словам Митиша, у большинства госпитализированных относительно поверхностные ранения осколками стекла, но есть и те, у кого они глубокие. Дело в том, что внешняя стена многих зданий Бейрута - сплошное стекло, поэтому и такие ранения.

У других пострадавших - травмы тяжелыми предметами: черепно-мозговые, переломы костей лицевого черепа, которые требуют тонкого нейрохирургического вмешательства. Трех человек с такими ранениями будут оперировать члены российской бригады, которая состоит из специалистов различного профиля: взрослых и детских хирургов, специалистов по лечению обширных ран, обширных повреждений, тяжелых открытых переломов, двух травматологов, владеющих всеми современными методами металлоостеосинтеза.

Также в нее входят анестезиологи, занимающиеся интенсивной терапией и нейрохирург. Лечить ливанских детей будут медики "педиатрической бригады Рошаля", работавшие во многих очагах природных, техногенных катастроф и военных конфликтов.

Отягощающее условие в работе врачей - пандемия. В Ливане - высокие температуры и влажность, поэтому, по словам Валерия Митиша, нужно носить ограничительные приспособления, которые затрудняют дыхание.

Тем не менее, заверил он, российские врачи окажут пострадавшим максимальную высококвалифицированную помощь, как это делали во многих других странах.