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08.08.2020 18:28
Рубрика: Общество

Российский хирург рассказал о помощи пострадавшим в Бейруте

Текст: Алена Ларина
Фото: AFP/JOSEPH EID Фото: AFP/JOSEPH EID
Фото: AFP/JOSEPH EID

Российские медики оказывают помощь ливанским врачам в лечении пострадавших при взрыве в Бейруте. О специфике их работы рассказал директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии хирург Валерий Митиш.

Фото: Marwan TAHTAH / AFP
Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 158 человек

В частности, он сообщил RT, что благодаря оперативной помощи Россотрудничества российские врачи смогли вылететь в Ливан практически сразу после трагедии. Они уже оказывают помощь пострадавшим в пяти госпиталях Бейрута. Трем раненым намечены операции, оперировать их будут медики из России.

По словам Митиша, у большинства госпитализированных относительно поверхностные ранения осколками стекла, но есть и те, у кого они глубокие. Дело в том, что внешняя стена многих зданий Бейрута - сплошное стекло, поэтому и такие ранения.

У других пострадавших - травмы тяжелыми предметами: черепно-мозговые, переломы костей лицевого черепа, которые требуют тонкого нейрохирургического вмешательства. Трех человек с такими ранениями будут оперировать члены российской бригады, которая состоит из специалистов различного профиля: взрослых и детских хирургов, специалистов по лечению обширных ран, обширных повреждений, тяжелых открытых переломов, двух травматологов, владеющих всеми современными методами металлоостеосинтеза.

Также в нее входят анестезиологи, занимающиеся интенсивной терапией и нейрохирург. Лечить ливанских детей будут медики "педиатрической бригады Рошаля", работавшие во многих очагах природных, техногенных катастроф и военных конфликтов.

Отягощающее условие в работе врачей - пандемия. В Ливане - высокие температуры и влажность, поэтому, по словам Валерия Митиша, нужно носить ограничительные приспособления, которые затрудняют дыхание.

Тем не менее, заверил он, российские врачи окажут пострадавшим максимальную высококвалифицированную помощь, как это делали во многих других странах.

Общество Здоровье Общество Наука В мире Ближний Восток Ливан Взрыв в порту Бейрута

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