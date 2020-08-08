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Рубрика: В мире

SpaceX получила новый контракт от Пентагона

Фото: AP Photo / John Raoux Фото: AP Photo / John Raoux
Фото: AP Photo / John Raoux

Компания SpaceX получила контракт Пентагона стоимостью 316 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на запуск аппаратов для Вооруженных сил США. Финансирование рассчитано на период с 2022 по 2027 годы, сообщили в министерстве обороны США.

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О точном числе стартов, которые компания проведет по контакту, не сообщается. Но известно, что площадками для них станут космодромы на мысе Канаверал во Флориде и Ванденберг в Калифорнии, пишет РИА Новости.

Наряду со SpaceX, аналогичный контракт от Пентагона на 337 миллионов долларов получила и компания United Launch Alliance. На долю ULA придется 60% всех военных стартов, остальные 40% произведет SpaceX.

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