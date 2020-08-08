Ученый: Осенью болеть COVID-19 начнут те, кто соблюдал самоизоляцию

Те, кто не получил весной так называемый пассивный иммунитет от нового коронавируса, могут заболеть им осенью. Такую точку зрения в интервью "Интерфаксу" высказал директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.

По его мнению, осенью в любом случае следует ожидать подъема заболеваемости COVID-19, так как в городах повысится плотность населения из-за окончания периода отпусков, начала учебного года.

По мнению Тотоляна, осенью болезнь, вероятно, затронет тех, кто до этого избегал социальных контактов.

"Мы должны быть морально готовы к тому, что болезнь осенью может протекать тяжелее. Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов", - считает эксперт. Если люди, которые соблюдали самоизоляцию или старались максимально дистанцироваться, выйдут из своих "бункеров", то могут заразиться. Потому что они не получили пассивной иммунизации. "Таких случаев может быть немало", - предполагает директор института.

В то же время эксперт уверен, что массовых заражений удастся избежать, так как "коллективный иммунитет формируется, и мы это наблюдаем в 20 с лишним регионах".

"Кто должен переболеть, тот переболеет. Эпидемия будет продолжаться, пока общество в целом не приобретет коллективный иммунитет, как минимум, на уровне 60-70%", - говорит Тотолян. Он считает, что существует только два способа приобретения иммунитета - либо переболеть, либо вакцинироваться.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом году ожидается, что новый коронавирус будет циркулировать вместе с сезонными штаммами гриппа. И опасность в том, что осенью, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в Россию придут новые штаммы сезонного гриппа, от которых россияне еще не прививались.