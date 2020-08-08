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08.08.2020 20:17
Рубрика: В мире

В Бейруте протестующие ворвались в здание МИД

Текст: Александр Саможнев

Протестующие ворвались в здание МИД Ливана, расположенное в столичном районе Ашрафия. Вслед за ними вошли военнослужащие, сообщает РИА Новости.

Фото: REUTERS
Капитан судна с селитрой в Бейруте озвучил возможную версию взрыва

Участники акции подняли плакаты, на которых написано "Бейрут - демилитаризованный город" и "Столица революции".

Массовые протесты проходят также около здания парламента в Бейруте. Манифестанты намеревались преодолеть ограждения перед зданием. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ, информирует Reuters.

По последним данным, в результате столкновений пострадали более ста человек. "Около 22 пострадавших доставили в больницы, 87 - медицинская помощь оказывается на месте", - пишет в Twitter Международная федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Число пострадавших постоянно растет. На место происшествия направлены 17 машин скорой помощи. Люди недовольны тем, как правительство справляется с последствиями взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута.

В мире Ближний Восток Ливан Взрыв в порту Бейрута

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