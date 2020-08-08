В Бейруте в столкновении с демонстрантами погиб полицейский

Ливанский полицейский был убит в результате столкновений с демонстрантами в центре Бейрута в субботу, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря полиции.

Между тем протестующие организовали штурм министерства окружающей среды. В четверг в здании были задержаны десять активистов. Полиция надела на них наручники и увезла в автомобиле. Эти действия вызвали гневную реакцию толпы, которая препятствовала стражам порядка. Заметно обострилась обстановка перед парламентом, где загорелся пожар, отмечает издание "Аль-Хадас".

Число пострадавших в ходе столкновений между протестующими и силовиками в Бейруте увеличилось до 230, сообщает ливанский Красный Крест. Ранее сообщалось о 172 раненых.

Тысячи людей в субботу вышли на митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Активисты забрасывают полицейских камнями и петардами. В ответ летят гранаты со слезоточивым газом. Машины Красного креста и Гражданской обороны работают на месте происшествия у здания парламента.