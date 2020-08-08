Новости

Кучаев стал автором первого года в новом сезоне РПЛ 16:53
Из глубин Финского залива подняты 200-летние бутылки для джина 16:42
В МИД назвали провокацией третьей стороны задержание россиян в Беларуси 16:33
Умер знаменитый британский музыкант Уэйн Фонтана 16:26
Баста и Zivert показали видео первого совместного сингла "неболей" 16:22
Официально: Джаред Лето сыграет Энди Уорхола 15:50
Что и на каком пробеге проверять и менять в автомобиле 15:37
Китайские медики призвали не паниковать из-за нового вируса 15:29
Число новых случаев COVID-19 в Москве в августе на 66% меньше, чем за первую неделю июня 15:03
Lada 4x4 или Lada Niva: какая "Нива" лучше? 14:30
Ученый: Осенью болеть COVID-19 начнут те, кто соблюдал самоизоляцию 14:25
Более 60 человек числятся пропавшими без вести в Ливане 14:14
В Троице-Сергиевой Лавре скончался архимандрит Герман 13:55
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой 13:51
Турция поможет в устранении последствий взрыва в Бейруте 13:29
Опубликован рейтинг самых популярных российских онлайн-сериалов 12:58
США продавливают реформу ВОЗ, несмотря на решение выйти из организации 12:47
В Венесуэле двум американцам дали по 20 лет тюрьмы 12:45
Почти 40 человек стали жертвами проливных дождей в Южной Корее 12:31
В Самаре ликвидировали открытое горение на пожаре, охватившем 10 домов 12:26
Военные провели стрельбы из комплекса ПВО "Панцирь-СА" в Арктике 12:22
Во Франции предложили запретить безлимитную связь и интернет 12:17
МИД РФ разъяснил правила въезда туристов в Египет 11:59
Глава Кубани выразил соболезнования после смерти митрополита Исидора 11:59
Предсказавший победу Трампа на прошлых выборах профессор сделал прогноз 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
08.08.2020 16:33
Рубрика: Власть

В МИД назвали провокацией третьей стороны задержание россиян в Беларуси

Спланированной провокацией третьего государства назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задержание в Беларуси 33 граждан России. Об этом она заявила в субботу, 8 августа на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Сотрясала информационное пространство история с задержанными 33 гражданами России в Белоруссии неделю, как минимум. Это все подавалось чуть ли не спецоперацией российской стороны по забросу своих неких специально обученных людей для дестабилизации в соседней с нами стране. А что оказалось на поверку? Оказалось провокацией третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов", - рассказала она, передает ТАСС.

"Вести" показали видео: задержание россиян в Беларуси - провокация украинских спецслужб
Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Отношения России и Беларуси

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
Медведев объяснил решение защитить в 2008 году Абхазию и Южную Осетию
Академик Гинцбург сообщил о действенном способе лечения COVID-19
Турция поможет в устранении последствий взрыва в Бейруте
Предсказавший победу Трампа на прошлых выборах профессор сделал прогноз
Служба внешней разведки передала "РГ" уникальные документы времен Второй мировой
Зачем главы регионов уходят в социальные сети