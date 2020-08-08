В МИД России раскритиковали позицию Украины по минским соглашениям

Критике подвергла заявление властей Украины о минских соглашениях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время участия в форуме "Территория смыслов".

Дипломат обратила особое внимание на формулировку Киева о "непонимании" договоренностей. По ее словам, и президент, и представитель в Контактной группе спустя пять лет после выработки минских соглашений и пяти лет попыток их реализовать сказали, что не понимают сути. "Это означает, что они не хотят решать этот вопрос", - подчеркнула Захарова.

Она также заметила, что внутренний конфликт на Украине будет разрешен лишь тогда, когда власти страны захотят этого.