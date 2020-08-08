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Рубрика: Общество

В России стартует последний день ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова

8 августа проходит последний день ЕГЭ-2020. Это резервный срок для сдачи экзаменов по всем предметам. Для тех ребят, кто по болезни или другой уважительной причине не смог прийти на ЕГЭ раньше.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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В этот день по всей России экзамен будут сдавать около 600 человек, сообщает Рособрнадзор.

"Для организации ЕГЭ в этот день будет задействовано 120 пунктов проведения экзаменов, - рассказали в Рособрнадзоре. - Больше всего участников в резервный срок будут сдавать физику (160 человек), обществознание (114), профильную математику (72) и английский язык (58 человек)".

Свои результаты они получат не позднее 17 августа. А 18 августа вузы завершают прием документов на "бюджет".

Напомним, из-за коронавируса впервые в 2020 году ЕГЭ проходит в августе - с 3 по 8 число месяца. Это дополнительный период для тех, кто по болезни или другой уважительной причине пропустили экзамен в основные сроки.

Основная волна ЕГЭ завершилась в июле. Большая часть выпускников уже получили свои результаты ЕГЭ и вовсю подают документы в вузы.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор ЕГЭ в России

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