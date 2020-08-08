В США на слет байкеров приехали десятки тысяч человек

Байкеры со всей Америки приехали на свой традиционный слет в Южную Дакоту, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции. В мероприятии, как ожидают его организаторы, примут участие не менее 100 тысяч мотоциклистов.

Власти разрешили десятидневный слет байкеров Sturgis в районе Блэк-Хиллз в Южной Дакоте, полагая, что возможности для местной экономики перевешивают опасения, что мероприятие может привести к большому всплеску COVID-19.

В предыдущие годы более полумиллиона любителей мотоциклов приезжали в Стерджис и его окрестности. Мероприятие приносит около 800 миллионов долларов в бюджет Южной Дакоты. В пятницу местные жители рассказали журналистам, что людей больше, чем в предыдущие годы, а гости Стерджиса мало обращают внимания на рекомендации врачей. "Я не видела ни одного человека в маске", - сообщила Джессика Кристиан, работающая в местном баре, где приняты меры по защите посетителей, включая дезинфицирующее средство для рук и находящиеся в полутора метрах друг от друга столы. Однако в других частях города дело обстоит по-другому: ни о какой социальной дистанции речь не идет, байкеры обнимаются друг с другом.

Мероприятие в Стерджисе, где проживают около семи тысяч человек, станет самым масштабным в мире с начала пандемии коронавируса. Ожидается, что только на концертах выступят не менее 34 групп и исполнителей.

В Южной Дакоте дела с SARS-CoV-2 обстоят лучше, чем в большинстве штатов: так, согласно данным Reuters, регион занимает 38 место по количеству смертей от коронавируса на душу населения. Но в последние недели число инфицированных резко возросло. Более 60% жителей Стерджиса заявили, что они против слета байкеров. Но 15 июня местные депутаты проголосовали за проведение акции, хотя и отменили все связанные с ним мероприятия, финансируемые за счет городского бюджета.