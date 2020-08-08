В США задержан разыскиваемый с 1977 года преступник

В американском штате Нью-Мексико был задержан один из самых разыскиваемый преступников.

Как сообщило Федеральное бюро расследований, 77-летний Луис Арчулета разыскивался с 1977 года по обвинению в бегстве из тюрьмы. Мужчина был осужден в Денвере в 1973 году за стрельбу в полицейского, а в следующем году он сбежал из исправительного учреждения в Колорадо.

По данным ФБР, более 40 лет Арчулета скрывался в Эспаньоле, штат Нью-Мексико, под именем Рамон Монтойя. Он жил с женой, которая не знала о его криминальном прошлом.

Любопытно, что преступника выследил отставной полицейский, который искал злоумышленника 46 лет. Он ушел из полиции, но продолжил охоту на беглеца, создав свою частную сыскную фирму. "Я упиваюсь тем фактом, что я его поймал", - сказал бывший страж порядка Дарил Чинкванта.