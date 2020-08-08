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08.08.2020 12:45
Рубрика: В мире

В Венесуэле двум американцам дали по 20 лет тюрьмы

Текст: Александр Саможнев

Суд в Венесуэле приговорил к 20 годам лишения свободы двух американцев, которые обвиняются в участии в морском вторжении в страну, заявил генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб.

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По его словам, американские граждане признались во вменяемых им преступлениях. Следствие по делу еще десяти обвиняемых продолжается, сообщает РИА Новости.

Ранее суд Венесуэлы заключил американцев Люка Денмана и Айрана Берри под стражу за совершение преступления, связанного с терроризмом и незаконным оборотом оружия. Прокуратура признала их виновными.

Напомним, вооруженные силы Венесуэлы предотвратили 4 мая вторжение колумбийцев на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. По версии следствия, операцией руководили двое американских граждан, которые ранее были сотрудниками личной охраны президента США. В общей сложности за участие в нападении задержали 34 человека.

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В Вашингтоне и Боготе заявили, что не имеют отношения к инциденту. Президент Николас Мадуро полагает, что целью операции являлось его устранение.

Операция "Гидеон" началась в тренировочных лагерях в соседней Колумбии, в результате чего погибло не менее восьми солдат, информирует телеканал ABC.News. Бывший "зеленый берет" Джордан Гудро, руководивший частной охранной фирмой во Флориде Silvercorp USA, взял на себя ответственность за неудавшееся нападение.

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