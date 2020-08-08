В Венесуэле двум американцам дали по 20 лет тюрьмы

Суд в Венесуэле приговорил к 20 годам лишения свободы двух американцев, которые обвиняются в участии в морском вторжении в страну, заявил генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб.

По его словам, американские граждане признались во вменяемых им преступлениях. Следствие по делу еще десяти обвиняемых продолжается, сообщает РИА Новости.

Ранее суд Венесуэлы заключил американцев Люка Денмана и Айрана Берри под стражу за совершение преступления, связанного с терроризмом и незаконным оборотом оружия. Прокуратура признала их виновными.

Напомним, вооруженные силы Венесуэлы предотвратили 4 мая вторжение колумбийцев на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. По версии следствия, операцией руководили двое американских граждан, которые ранее были сотрудниками личной охраны президента США. В общей сложности за участие в нападении задержали 34 человека.

В Вашингтоне и Боготе заявили, что не имеют отношения к инциденту. Президент Николас Мадуро полагает, что целью операции являлось его устранение.

Операция "Гидеон" началась в тренировочных лагерях в соседней Колумбии, в результате чего погибло не менее восьми солдат, информирует телеканал ABC.News. Бывший "зеленый берет" Джордан Гудро, руководивший частной охранной фирмой во Флориде Silvercorp USA, взял на себя ответственность за неудавшееся нападение.