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Рубрика: В мире

Во Франции предложили запретить безлимитную связь и интернет

Текст: Андрей Васильев

Во Франции могут запретить безлимитную связь и интернет как для жителей страны, так и въезжающих в нее иностранцев. Вопрос становится еще более очевидным в связи с появлением в конце 2020 года нового поколения мобильной телефонии (5G), которая значительно расширит использование пользователями данных, включая потоковую передачу, новые подключенные объекты, индустрию 2.0 и прочее.

Фото: iStock
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В связи с резким удорожанием данных услуг и возникающей необходимостью государства взять значительную часть расходов по развертыванию сети 5G, Национальный цифровой совет Франции намерен поощрять пакеты с ограниченным потреблением, включая фиксированную связь, для операторов и поставщиков контента (например, Netflix). Эта инициатива получила поддержку в Сенате Франции, где намерены разработать законопроект, чтобы ввести обязательное ценообразование на связь пропорциональное объемам передачи данных. По информации издания Ouest-France, текущие мобильные тарифы во Франции, почти все из которых уже ограничены, но не превышают 80 гигабайт, могут стать значительно дороже, а безлимитная связь и вовсе исчезнуть.

Помимо экологических и экономических затрат на производство объектов и инфраструктуры, связанных с цифровыми технологиями (антенны, центры обработки данных, телефоны и т. д.), эксперты говорят о резком росте потребления электроэнергии, которое произойдет с имплантацией сети нового поколения. Операторы мобильных сетей во Франции утверждают, что каждое поколение сетей потребляет меньше энергии, чем предыдущее, поскольку одновременно передает больше потоковых данных. Однако совместное исследование Мичиганского университета и лаборатории AT&T Labs Research, опубликованное в 2012 году, показывает, что сеть 4G потребляет в 23 раза больше энергии, чем Wi-Fi. В связи с этим Сенат призывает предоставить привилегию загрузки через Wi-Fi потоковой передачи видео.

В мире Европа Франция

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