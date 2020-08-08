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08.08.2020 12:22
Рубрика: Власть

Военные провели стрельбы из комплекса ПВО "Панцирь-СА" в Арктике

Текст: Юрий Гаврилов
Подразделения ПВО российской арктической группировки войск впервые выполнили испытательные стрельбы из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СА" на острове Земля Александры.

В пресс-службе Северного флота в субботу сообщили, что пуски осуществлялись ракетами без боевой части. А целью их была проверка работоспособности комплекса в высоких широтах. Испытания обеспечивала тактическая группа, дислоцированная на военной базе "Арктический трилистник" на острове Земля Александры - он входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Фото: iStock
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Поясним, что существует три вида стрельб из техники противовоздушной обороны. Есть так называемые электронные пуски ракет. Вместо боеприпаса по цели "бьет" электронный импульс, а специальная аппаратура фиксирует точность его попадания по объекту условной атаки. Этот вид стрельбы, как правило, применяют для контроля готовности расчетов к реальному уничтожению воздушных целей. Пуски ракет без боевой части, как уже было сказано, проводят для тестирования работоспособности комплекса ПВО. Наконец, боевые ракетные стрельбы в мирное время осуществляют на крупных учениях и маневрах, либо в ходе контрольных проверок на специальных полигонах. В этих случаях ракеты используют с боевой частью, и в качестве целей для них используются различные виды настоящих мишеней. Например, изделие "Кабан", имитирующее в небе высокоскоростной баллистический объект.

Напомним, что зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" разработали специально для использования в условиях Арктики. Он поставлен на базу двухзвенного гусеничного снегоболотохода "Витязь" и способен действовать на заполярном бездорожье в широком диапазоне температур . "Панцирь-СА" может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Первый дивизион таких комплексов, поступивший на вооружение в Кольское соединение ПВО, заступил на опытно-боевое дежурство на Северном флоте в июле прошлого года. Но широкой публике его впервые представили на Параде Победы в Москве 9 мая 2017 года.

По данным Северного флота, помимо "Панциря-СА" на вооружении тактической группы Северного флота на острове Земля Александры также стоят береговые ракетные комплексы "Бастион", оснащенные противокорабельными ракетами "Оникс".

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